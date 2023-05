Braut Brunes scoret etter 29 sekunder på banen – Bjarnason reddet Viking-poeng

(Viking - Strømsgodset 1–1) Jonatan Braut Brunes (22) sendte Strømsgodset i ledelsen kun et halvt minutt etter å ha blitt byttet inn, men veteranen Birkir Bjarnason (34) utlignet i sluttminuttene.

Erling Braut Haalands fetter kom inn for Strømsgodset med et kvarter igjen å spille, og satte inn 1–0 for gjestene 29 sekunder senere alene med keeper, og scoret dermed sitt første mål for sesongen. Men ledelsen holdt ikke helt inn for Jørgen Isnes’ mannskap.

For i det 89. spilleminutt dukket Vikings Birkir Bjarnason opp i 16-meteren og sørget for utligning i det åpne buret. Bjarnason returnerte til Stavanger-klubben før sesongstart, og scoret dermed sitt første mål i comebacket.

Strømsgodset og Isnes har fått en tøff start på sesongen med tre strake tap etter seieren i serieåpningen, og etter poenget mot Viking står laget med fire poeng.

Viking står på sin side med åtte poeng etter de fem første kampene.

