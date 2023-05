1 / 2 TØFF KAMP: LSK-spiss Thomas Lehne Olsen ble stoppet av bortelagets Martin Høyland. forrige neste fullskjerm

LSK-smell mot Sarpsborg på eget gress

ÅRÅSEN (VG) (LSK-Sarpsborg 08 1–2) Lillestrøm inviterte til 16. mai-fest på Åråsen, men Sarpsborg 08 sendte alle gulkledde fortvilte hjem.

De fire nordmennene i Sarpsborg 08s startoppstilling har ekstra god grunn til å feire nasjonaldagen etter tre råsterke poeng i toppkampen mot Lillestrøm. I kompaniskap med fire dansker, to svensker og den ivorianske artisten Christopher Bah vant blåtrøyene fortjent.

Etter en målløs første omgang styrte Bjørn Inge Utvik en corner i mål bare to minutter ut i den andre. Deretter fulgte Joachim Soltvedt Sarpsborg-kapteinens eksempel, da venstrebacken avsluttet et langt løp med en elegant lobb til 0–2.

På tribunen ga Kanarifansen høylytt uttrykk for frustrasjon over hjemmelagets prestasjon.

FRUSTRERTE LSK: Trenerduoen Geir Bakke og Petter Myhre så laget slite mot Sarpsborg på Åråsen.

Thomas Lehne Olsen ble hvilt fra start på grunn av lørdagens cupfinale mot Brann. På stillingen 0–2 fikk spissprofilen klarsignal fra trener Geir Bakke til å entre gressmatten.

Olsen kjempet for redusering, men 31-åringen fra Moelv ble effektivt stoppet av et sterkt Sarpsborg-kollektiv og keeper Anders Kristiansen.

Også Ruben Gabrielsen og Akor Adams var nære scoringer for LSK, men avslutningene fra kloss hold ble begge avverget med sterke reaksjonsredninger fra bortelagets burvokter.

På overtid klarte omsider Adams å kjempe inn 1–2 for hjemmelaget, men scoringen kom for sent for romerikingene.

Med resultatet avanserer Sarpsborg forbi LSK på tabellen og inntar 4.-plassen. Vertene ligger som nummer fem etter 12 av 21 mulige poeng.

REDUSERTE: Akor Adams satte inn 1–2 på overtid for LSK.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post