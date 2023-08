Martin Linnes sliter med en skade.

Molde-sjefen spøkte med drømmeresultat i skjebnekampen: − Håper på 5-0!

Molde-trener Erling Moe nekter å forsvare seg til mesterligabillett. Molde skal angripe mot Galatasaray i onsdagens skjebnekamp på eget kunstgress.

NTB

Billett til den pengestinne mesterligaen ligger i potten når Molde skal ut mot Galatasaray i to kamper den kommende uken. Det første møtet finner sted i Molde onsdag.

Tirsdag møtte trener Erling Moe til obligatorisk pressekonferanse i regi av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tirsdag. Der la han spøkefullt lista høyt for eget mannskap.

– 5-0! Nei, jeg bare tuller. Man må spille kampen først. Å snakke om sånne ting før kampen er bare «tull», sa Molde-sjefen på spørsmål om hva slags resultat han vil være fornøyd med.

– Vi har vært i denne situasjonen før og møtt gode lag, men vi er trygge på at vi kan gå ut på banen og være oss selv. Vi skal ikke forsvare oss til seier. Det har jeg ingen tro på, fortsatte han.

Forventer åpen kamp

Molde-treneren sa følgende om kampplanen som skal gi et godt utgangspunkt foran returmøtet.

– Vi skal være oss selv. Når man setter sammen en kampplan, ser man alltid på styrkene til motstanderen og prøver å finne noen svakheter, og den jobben har vi selvsagt gjort nå også. Så får vi se om vi lykkes i kampen med det.

– Jeg forventer at kampen skal være mer åpen enn de foregående kvalikkampene. Galatasaray er et lag som vil angripe og score mål, la han til.

Han hadde også en melding til de mange tilreisende tyrkiske supporterne.

– Når den tyrkiske fansen sier «velkommen til helvete» når vi kommer til Tyrkia, sier vi «velkommen til himmelen» her i Molde, smilte Moe.

Linnes-skade

Molde kan måtte klare seg uten Martin Linnes onsdag etter at forsvarsprofilen ble skadd tirsdag.

– Martin Linnes pådro seg et spark på trening i dag. Vi får se hvordan det går i morgen. Han fikk et spark på foten, sa Moe.

Linnes har tidligere spilt for Galatasaray. Han kan dermed gå glipp av kampen mot sin tidligere arbeidsgiver.

Moe bekreftet videre at Veton Berisha er uaktuell for spill mot Galatasaray, men at det ikke nødvendigvis dreier seg om en langtidsskade.

Drøm

Martin Linnes skulle deltatt på tirsdagens pressekonferanse, men kom ikke. I hans sted møtte navnebror Martin Ellingsen.

Han ser fram til onsdagens opplevelse.

– Mesterligaen har alltid vært en drøm. Ikke bare for meg, men for resten av laget også. Vi har ingenting å tape. Alt presset ligger på dem, sa han.

Returkampen i Tyrkia går tirsdag neste uke.