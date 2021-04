IKKE NOK: Eric Choupo-Moting knuser Presnel Kimpembe i duellen og utmanøvrerer PSG-keeper Keylor Navas før 1–0-scoringen til Bayern i Paris. Foto: FRANCK FIFE / AFP

PSG til ny Champions League-semifinale etter bortemålstriumf

(PSG – Bayern 0–1, 3–3 sammenlagt) De slet i årevis med å ta seg til Champions Leagues semifinaler, men nå har Paris Saint-Germain greid det to ganger på to sesonger.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag kveld tilrev franskmennene seg både semifinalebilletten og fikk en revansje over Bayern München, klubben som slo dem i fjorårets finale. Men det holdt hardt: Tidligere PSG-spiller Eric Choupo-Moting (31) scoret oppgjørets eneste mål da han nikket inn 1–0 rett før pause i det som hadde vært et fyrverkeri av en fotballkamp.

At det bare ble én fulltreffer, var som en forsinket påskekrim. Tomannsangrepet Neymar og Kylian Mbappé holdt hele Bayern-laget i arbeid gjennom første omgang. Neymar fintet, driblet og trakk frem gjennombruddspasningene, Mbappé bød på quickstep i det ene angrepet og riverdance i det neste. Duoen spilte hverandre opp nesten hver gang de var involverte, men duoen skjøt utenfor, traff stolpene eller ble nektet av Bayern-målvakt Manuel Neuer.

Etter pause var ikke intensiteten helt den samme, men nerven preget oppgjøret. Begge lag gikk for den ene forløsende scoringen de trengte helt frem til overtiden i Paris. Det ble – utrolig nok – ingen flere mål, men for PSG var det like greit. Deres tre scoringer i München for én uke siden, da Bayern hadde vanvittige 31 avslutninger på mål, ble avgjørende.