Solskjærs formspiller tangerte Rooney-rekord i United-seier: − Ole stoler på meg

(Manchester United – Burnley 3–1) Mason Greenwood (19) velger seg april. For tredje ligakamp på rad ble tenåringen avgjørende.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med 2–1-scoringen seks minutter før full tid senket han det som har vært en brysom motstander for Ole Gunnar Solskjær på Old Trafford: Det var i ferd med å gå mot den tredje hjemmekampen mot «Clarets» i Solskjærs managerperiode uten seier, men så trakk skuddvillige Greenwood inn fra høyre og banket United tilbake i ledelsen – med litt flaks og en retningsforandring fra Jack Cork.

Han var også fjerde sist på 3–1, som var en ny fulltreffer fra suksesshandelen Edinson Cavani på overtid. Greenwood er involvert som aldri før om dagen: 19-åringen scoret og hadde målgivende i 3–1-seieren mot Tottenham sist, og første helgen i april ble han matchvinner mot Brighton.

– Jeg er glad for å spille mye. Ole stoler på meg. Jeg gjør mitt beste, prøver å hjelpe laget og vise meg frem på banen, sier Greenwood når Sky Sports ber ham reflektere rundt sin egen utvikling denne sesongen.

UNITEDs GO’GUTT: Luke Shaw tar et godt grep rundt Mason Greenwood etter 2–1-målet mot Burnley. Innbytter Donny van de Beek vil også feire. Foto: GARETH COPLEY / X01348

Fortsatt er han bare 19 år og 199 dager. Totalt er han oppe i 15 ligamål – og da plasserer han seg i et sjikt tilhørende et par celebre navn:

Han tangerer Wayne Rooneys rekord i antall Premier League-mål som tenåring for Manchester United. Tar du med statistikken også før Premier League-æraen fra 1992, er Greenwood yngste United-spiller siden Norman Whiteside til å nå 15 ligascoringer. Supertalentet Whiteside var 18 år og 281 dager da han nådde milepælen i 1984.

Greenwood har parkert angrepskonkurrent Anthony Martial for lengst og brukes både som spiss og kant i Solskjær-offensiven. Mot Burnley spilte han ute på høyre, og der var også derfra han satte begge sine scoringer søndag ettermiddag.

– Fantastisk for ham. Jeg har snakket om at han skal bli spiss, men akkurat i øyeblikket føler jeg hans beste posisjon er å være mer fri på høyresiden, at han heller er rettvendt enn å stå med forsvarsspillerne i ryggen. Det viser han i dag, mener manager Ole Gunnar Solskjær.

Grafikk: www.sofascore.com

1–0-målet var punktum for et lekkert angrep. Bruno Fernandes vil aldri stå igjen i bøkene som assist-maker, men det var likevel den geniale portugiseren som Greenwood hadde grunn til å takke. Først vant Harry Maguire ballen, Luke Shaw spilte opp Marcus Rashford – som satte fart langs krittet.

Han etterlot Matt Lowton i en støvsky og spilte på tvers foran mål. Bruno Fernandes foretok en nonsjalant overhopp, litt som Dwight Yorke i glansdagene på Old Trafford, og restene av Burnleys forsvarsledd var fullstendig satt ut av spill. I ro og mak pisket Greenwood inn ledelsen med en stødig bredside.

Burnley slo tilbake umiddelbart. Allerede etter 14 sekunder hadde Chris Wood headet ballen i nettet etter en av flere svake feltopptredener av United-keeper Dean Henderson, men ble fratatt scoringen av linjemannen.

Det var ikke bare i åpningen at Wood og lagkameratene plaget Henderson. Gjestene flekset Burnley-musklene flere ganger i angrep, og typisk nok – både for Manchester United og Burnley – kom utligningen etter dødball. Ashley Westwood prikket hjørnesparket på skallen til James Tarkowski, som knuste Harry Maguire i duellen og styrte inn utligningen.

– Når du spiller mot Burnley vet du at ballene kommer i boksen, de kommer opp der, og vi skrudde av i to sekunder. Corner, mål. Sånn er det mot Burnley, fastslår Solskjær etterpå.

Det lå an til 1–1 før Paul Pogba tverset til Greenwood scoret 2–1-målet og sikret den første hjemmeseieren mot Burnley siden 2015. Heller ikke forgjenger José Mourinho greide å knekke Clarets-koden på Old Trafford og hadde 0–0 og 2–2 på sine forsøk.

Om sin egen keeper – som møtte motvind i Chris Wood før pause og sto med solen i ansiktet etterpå – svarte Solskjær følgende.

– Den første er en «wake-up-call». Han er en proaktiv keeper, vil være på «frempå» og heldigvis var han offside. Dean lærer og modnes, sier den norske Manchester United-sjefen.