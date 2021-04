FRA BLÅTT TIL RØDT: Felix Horn Myhre flytter fra Oslo til Bergen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Vålerenga-talent signerer for Brann: − Vi trenger ham nå

BERGEN (VG) Felix Horn Myhre (22) bytter ut Vålerenga med Brann – og flytter til Bergen senest 1. juli.

Fredag ettermiddag bekrefter Brann-trener Kåre Ingebrigtsen overfor VG at Felix Horn Myhre blir Brann-spiller fra 1. juli, og at klubben vil forhandle med Vålerenga om å kjøpe ham ut så fort som mulig.

– Vi trenger ham nå, sier Ingebrigtsen og beskriver Ullern-gutten som en fantastisk signering for Brann.

Vålerenga-kontrakten hans går ut i slutten av juni. Det betyr at den tidligere U21-landslagsspilleren i utgangspunktet ikke blir Brann-klar umiddelbart, men trolig vil en liten overgangssum sørge for at spilleren kan bli klar før seriestart borte mot Viking 9. mai.

I mellomtiden vil Vålerenga intensivere arbeidet med å finne en erstatter som kan bekle flere posisjoner, etter det VG får opplyst.

Det var Bergens Tidende som torsdag avslørte at Myhre nærmet seg en overgang til Brann.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har brukt Myhre som et alternativ på både venstre- og høyreback – og ønsket også i vinter at 22-åringen forlenget kontrakten med Vålerenga iallfall ut 2021-sesongen. Men spilleren har aldri lagt skjul på at han helst ønsker å bli dyrket som midtbanespiller.

Slik VG forstår det, er det der Kåre Ingebrigtsen har intensjoner om å bruke ham i Brann.

