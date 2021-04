VAR-drama da Son ble matchvinner i sluttminuttene

(Tottenham – Southampton 2–1) Son Heung-min (28) fikk først en scoring annullert etter VAR-vurdering, men så ble samme teknologi brukt da Tottenham fikk straffespark i 90. minutt. Son ble dermed matchvinner likevel.

Etter at José Mourinho fikk sparken tidligere i uken, så fikk vikarierende manager Ryan Mason (29) en fin debut. Men seieren satt langt inne.

Son trodde riktignok at han hadde satt inn 2–1 etter et herlig Tottenham-angrep som han bredsidet forbi Alex McCarthy etter 75 minutter. Men da dommeren fikk sjekket VAR-bildene, så annullerte han for offside på Lucas Moura, som sto offside og forstyrret sikten til keeper. McCarthy hadde neppe reddet den uansett, men annulleringen var innenfor regelverket.

KUNNE FEIRE TIL SLUTT: Son Heung-min (t.v.) og Sergio Reguilon koste seg etter Sons straffescoring. Foto: Mark Pain / PA Images Contributor

Dobbel VAR-sjekk

Tottenham fortsatte å presse på, og fikk belønningen til slutt. En corner fra Son var først innom hånden til Jannik Vestergaard, og så klippet Moussa Djenepo ned Harry Winks. Det ble VAR-sjekk både på handsen, og fellingen av Winks. Spørsmålet var om forseelsen skjedde innenfor 16-meteren, for at det var en forseelse var det ingen tvil om.

Dommeren dømte til slutt straffe, og Son scoret sikkert.

Tottenham slet voldsomt i kampen, og skapte minimalt før Gareth Bale utlignet etter en times spill. Mot klubben han fikk sin debut for som 17-åring, så skrudde han ballen vakkert opp i hjørnet.

BALE-PERLE: Her skrur Gareth Bale inn 1–1-målet for Tottenham i det 60. minutt. Foto: Mark Pain / PA Images Contributor

Ings med ledermålet

Danny Ings sørget for at Southampton ledet fortjent til pause da han headet bortelaget i føringen etter en halvtimes spill. Corneren fra James Ward-Prowse ble slått inn på femmeteren der Ings slo Serge Aurier og headet vakkert i mål via stolpen.

Tottenham-keeper Hugo Lloris hadde vartet opp med et par meget gode redninger før det – i åpningsminuttene blokkerte han først en heading fra Mohammed Salisu før han på utrolig vis stoppet returen fra Che Adams også.

PS! Tottenhams neste kamp er ligacupfinalen mot Manchester City førstkommende søndag.