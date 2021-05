TUNG SLUTT: Kåre Ingebrigtsen, Eirik Horneland og Brann måtte til slutt tåle et nytt tap på Lerkendal. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tidenes verste Brann-start: − Ekstremt tøft

Tross den spillemessige oppturen på Lerkendal: Brann har ikke startet Eliteserien med fire tap siden 1988. Og mandag kommer Bodø/Glimt til Bergen for å møte Kåre Ingebrigtsens pressede mannskap.

Publisert: Nå nettopp

– Det Brann går gjennom nå er ekstremt tøft. De gjorde en kamp god nok for poeng på Lerkendal, men fikk ikke med seg ett poeng en gang. Nå må de igjen se bak resultatet. Det var årsbeste prestasjonsmessig. Det er det Brann må fokusere på nå, sier Erik Huseklepp til VG.

Han ble seriemester i 2007, men var også med på den største nedturen i moderne tid – nedrykket i 2014.

Men årets start er tidenes verste for Brann i den øverste divisjonen. Klubben startet også med fire tap i 1988 og 1973, men målforskjellen i 2021 er verre (3–13).

– Jeg vet hvor blytungt det er å sitte igjen med null poeng etter en slik kamp, sier 36-åringen som nå jobber som ekspert både for TV 2 og Bergens Tidende mellom de syv fjell.

– Jeg bare vet at det er veldig vanskelig snu en dårlig seriestart. Kåre Ingebrigtsens største oppgave nå blir å få laget til å tro at de kan vinne fotballkamper, sier Jan Gunnar Solli. Han vant også gull med Brann for 14 år siden og har i tillegg tre seriegull med Rosenborg.

Solli mener Brann må snu det mot den regjerende seriemesteren mandag. Bodø/Glimt kommer til Bergen. Solli håper på dårlig vær og blytung bane mot kunstgress-eksperten fra nord. I 2019 var Glimt norsk fotballhistories eneste lag som har tatt medalje i eliteserien uten å vinne en kamp på naturgress.

GULLGUTTER: Erik Huseklepp og Jan Gunnar Solli feirer sistnevnte scoring mot Lillestrøm gullhøsten 2007. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Da vi vant seriegull så regnet det hver eneste kamp. Det er ikke sikkert vi hadde vunnet seriegull uten regnet i Bergen, sier 40-åringen.

Huseklepp påpeker at Brann forblir i nedrykksstriden om de ikke forbedrer forsvarsspillet. Det er blitt 13 baklengs mot Viking, Vålerenga, Molde og Rosenborg.

– To av målene på Lerkendal må irritere trenerne grønne, mener han og sikter til Kristoffer Zachariassens første og siste mål.

– Rosenborg fikk det altfor enkelt. Det var ikke innlegg en gang. Det var poleballer inn i boksen. Så taper Brann første duell. Det kan skje. Men Rosenborg-spillerne kan ikke få stå så ledig på dette nivået. Da vinner du ikke kamper i norsk eliteserie, sier Huseklepp og påpeker samtidig at det spillemessig var en god del å glede seg over i Trondheim. Han trekker spesielt frem indreløperne Petter Strand og Kasper Skaanes.

Men det var en annen midtbanespiller som dominerte mer på Lerkendal. Kristoffer Zachariassen scoret alle tre for Rosenborg. Da Huseklepp og Solli ble seriemestre i 2007 jublet han rundt på Festplassen i Bergen sentrum.

– Han gjorde det. Men det var en feil Brann gjorde for lenge siden. Han fikk spasere rolig til Sarpsborg. En kjempespiller og det beviste han her, sier Erik Huseklepp om Zachariassen som spilte for Nest-Sotra frem til 2018.

Han beskriver stemningen i Bergen som delt.

– En del mener dette er grusomt, men så er det andre som ser litt mer edruelig på at Brann prøver en litt mer offensiv spillestil og har hatt tøff motstand. Noen mener at sesongen starter på kamp seks. Men så mange tap skaper uansett et press, poengterer Erik Huseklepp.

– Det ser jo sånn ut nå, men jeg har hatt litt mer troen på Brann. Jeg ser bra tendenser i spillet.

1988 startet like elendig med fire strake tap for Brann. Men målforskjellen etter fire kamper var litt bedre: 2–9 mot dagens 3–13.

Det snudde litt i femte serierunde med seier over Bryne. Det ble aldri noen god sesong i det som den gang het 1. divisjon. Men Brann endte som nummer 9 av 12 lag og unngikk dermed så vidt nedrykk.

NM ble Bergens trøst for 33 år siden. Brann gikk helt til cupfinalen. Etter en dramatisk 2–2-kamp mot Rosenborg på Ullevaal tapte Brann omkampen 2–0. Brann-trener Kåre Ingebrigtsen spilte samtlige 210 minutter for RBK og vant sitt første cupmesterskap.

Starten var like dårlig i 1973. Med 0 mål og 0 poeng etter fire kamper, måtte Brann vente til femte serierunde før det snudde. Den gang med 0–6 målforskjell. Også da beholdt bergensklubben plassen på øverste nivå.