FORNØYD MED TOPP FIRE: Jürgen Klopp. Foto: PHIL NOBLE / POOL

Klopp: − Tabellen lyver ikke

Mesterlaget Liverpool sliter om dagen, men manager Jürgen Klopp sier at han ikke har noen planer om å bygge et nytt Liverpool-lag nå.

Publisert: Nå nettopp

Det sier tyskeren før søndagens kamp, gjengitt av Liverpool Echo.

– Hva betyr det egentlig å fornye laget? Betyr det ti spillere ut og ti inn? Forandre hele førsteoppstillingen?

– Jeg skjønner hva du mener, men jeg tror ikke det er tiden for en massiv gjenoppbygging som jeg forstår det, seks eller syv ut, spillere under kontrakt, men prøve å bli kvitt dem og hente inn nye ansikter. Troppen vi har nå, har egentlig ikke fått noen sjanse til å spille sammen, sier Jürgen Klopp - med henvisning til alle skadene som Liverpool har slitt med denne sesongen.

Liverpool-sjefen fortsetter:

– Jeg tror det vil være fornuftig å la dem få den sjansen. Men det vil selvsagt være noen små justeringer.

– Jeg vet ikke sikkert om vi kan gjøre det i sommer, men det er det vi har i tankene.

Med Jordan Henderson som siste navn på den allerede lange skadelisten, sier Klopp at topp fire-plassering denne sesongen vil være en av hans største prestasjoner til nå som Liverpool-sjef.

Henderson måtte denne uken opereres for sin lårskade og blir ute i lang tid, seks til åtte uker. Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez, Fabinho og James Milner er på skadelisten fra før.

– Ja, det ville være stort (å bli topp fire). Absolutt, sier Klopp.

– Tabellen lyver ikke. Aldri. Det er greit. Poengmessig er vi ikke langt unna, men resultatmessig er vi det.

