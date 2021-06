TØFFE DUELLER: Paul Pogba og Mats Hummels i aksjon i tirsdagens kamp mellom Frankrike og Tyskland. Foto: Christophe Petit-Tesson / EPA

VAR-bruken i EM roses: − Eksemplarisk

Mens mange er kritiske til bruken av VAR i Premier League, flommer rosen mot VAR-dømmingen i EM.

Gary Neville fastslår i en tweet at han er langt mer positiv til bruken av VAR (Video Assistant Referee) i EM enn han er til bruken i Premier League.

– Premier Leagues bruk av VAR har fått meg til å tvile på den. Å se denne turneringen får meg til å innse at vi har overkomplisert den, misbrukt den og trodde vi visste bedre enn turneringer og land som hadde brukt den før oss, fastslår Neville – og avslutter:

– Brukt riktig kan det fungere og ikke forstyrre spillet.

TV 2s EM-kommentator Øyvind Alsaker er enig med Neville:

– Eksemplarisk bruk av VAR! Listen ligger veldig høyt for å gripe inn, de befatter seg kun med «clear and obvious errors», akkurat slik det var meningen at VAR skulle fungere da det ble introdusert.

– Så vil jeg også berømme dommerne i dette EM. De holder en tøff linje der det skal mye til å få frispark. Vi ser allerede at det har en oppdragende effekt på spillerne. Det er god flyt – lite skuespill, veldig deilig! Jeg håper de klarer å holde den linjen også når utslagskampene kommer og det står enda mer på spill, fastslår Alsaker.

HØR HER! Den spanske dommeren Carlos del Cerro Grande i samtale med Joachim Löw. Foto: MATTHIAS HANGST / X01348

Den norske dommersjefen Terje Hauge er helt enig:

– Jeg er også meget godt fornøyd. De lar dommeren dømme kampen og kun åpenbare feil rettes opp av VAR. Det er slik VAR skal fungere ifølge spillereglene/protokollen. EM blir en god referanse for ligaer som har VAR, melder Hauge til VG.

Lars Tjærnås mener også at VAR har vært en suksess i EM til nå:

– Jeg synes det har fungert veldig godt. Og i rettferdighetens navn har også VAR fungert mye bedre i andre ligaer enn Premier League ellers også.

– To faktorer er avgjørende: Kommunikasjon og hvor lista ligger. Når kommunikasjonen fungerer, blir tiden det tar for å ta en avgjørelse kortere- og det er avgjørende for at det blir nyttig. Det andre handler om intensjonen – «clear and obvious errors». I EM mener jeg det har fungert strålende, de har kun grepet inn på klare og tydelige feil. Og når samtidig lista er lagt gledelig høyt for hva som blåses på, har det gjort VAR og dømming til suksess så langt, sier ekspertkommentator og skribent Tjærnås.

Morten Langli er på samme linje:

– Jeg synes dømmingen har vært glimrende. Fin linje på frispark, hands, straffer og så videre. Disse toppgutta fra Champions League har virkelig vist at de er strålende dommere.