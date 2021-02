SVENSK VERDENSREKORD: Nils van der Poel satte en sensasjonell verdensrekord under VM enkeltdistanser i Heerenveen. Foto: Peter Dejong / AP

Skøytesensasjonens frekke melding: «Eat Fish for dinner, guys»

Sveriges nye skøyteyndling Nils van der Poel fosset inn til verdensrekord på 10 000 meter under VM i enkeltdistanser. Etter løpet kom han med en «kaxig» oppfordring.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Eat Fish for dinner, guys, utbrøt svensken etter verdensrekordløpet på 12.32,95 minutter, ifølge Aftonbladet.

Bokstavelig oversettes det til «spis fisk til middag, folkens», men det er vanskelig å tolke det enn annet enn et lite stikk i retning av Graeme Fish, den tidligere eieren av verdensrekorden. Canadierens tid fra Salt Lake City i 2020 var 12.33,86 – altså 91 hundredeler dårligere enn Nils van der Poel presterte i Heerenveen.

– Vi har gjort fem treningsløp på verdensrekordfart, så vi visste at vi ville slå verdensrekorden om vi gjorde et bra løp, sier svensken til V4.

Van der Poel gikk som en klokke gjennom hele løpet, med rundetider som fra og med den andre runden gikk alle de 24 påfølgende rundene til mål mellom 29,6 og 30,1 i rundetid.

Van der Poel ligger dermed an til å ta et klart VM-gull, kun tre dager etter at han vant 5000-meteren i mesterskapet.

PS! Nederlandske Patrick Roest er blant dem som fortsatt ikke har gått distansen i VM og kan snyte svensken for gullmedaljen og rekorden.