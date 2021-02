Eintracht Frankfurt-spillerne jubler etter sin første scoring. Målscorer Kamada er nummer to fra venstre. Foto: DANIEL ROLAND / POOL

Økt press på Haaland & co etter Bayern-tap

(Eintracht Frankfurt-Bayern München 2–1) Et Bayern München-tap ville normalt sett være en god nyhet for Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund - men nå betyr det heller trøbbel.

For Dortmund sliter i øyeblikket med å sikre seg Champions League-plass for neste sesong, og Eintracht Frankfurts seier over Tysklands mesterlag betyr at de holder sin avstand ned til Borussia Dortmund.

Eintracht Frankfurt ligger nå på den siste Champions League-plassen, mens Borussia Dortmund i øyeblikket er nummer seks, ni poeng bak. Men Haaland & co skal senere lørdag kveld ut i det klassiske derbyet mot Schalke 04.

Eintracht Frankfurt ble også snytt for straffe ti minutter før full tid da Ragnar Ache ble sendt i bakken inne i Bayern München-feltet, men dommeren valgte å ikke blåse.

Dette er sesongens tredje tap for Bayern München. De tapte for Hoffenheim i den andre serierunden og deretter for Borussia Mönchengladbach den 8. januar.

Japaneren Daichi Kamada sendte Eintracht Frankfurt i ledelsen, og så økte Napoli-lånet Amin Younes til 2–0.

Bayern München reduserte til 2–1 ved Robert Lewandowski allerede etter åtte minutter i 2. omgang - men flere mål ble det ikke på mesterklubben, tross store sjanser.

Reduseringen kom for øvrig etter et fantastisk forarbeid av Leroy Sané. Med sin tekniske briljans sendte han den ene etter den andre av Eintracht Frankfurt-forsvarerne ut i pølsekiosken - før han serverte vakkert til Lewandowski, som ikke kunne unngå å score.

Bayern München har nå bare ett poeng på to ligakamper etter at de vant klubb-VM. Sist mandag ble det bare 3–3 mot Arminia Bielefeld.