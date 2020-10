SJOKK: Rasmus Windingstad trodde karrieren skulle skyte fart etter seieren i fjor, men så begynte ryggproblemene å plage ham. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / X02242

Windingstad plaget av «mystisk» skade: – Det blir litt gjettelek

En prolaps i ryggen har skapt trøbbel for Rasmus Windingstad (26). Nå er nerveproblemene under kontroll, men smertene er der fremdeles. Likevel sliter spesialistene med å finne noe galt.

– Den er fortsatt et problem. Det har vært hovedfokus siden desember i fjor. Det har vært veldig lite skikjøring. De gangene jeg har vært på ski har det vært for å teste ryggen, sier Windingstad til VG.

26-åringen var på god vei inn mot verdenstoppen da det plutselig sa stopp. Istedenfor at karrieren tok av etter verdenscupseieren i parallellslalåmen Alta Badia i desember i fjor, smalt det i ryggen.

En prolapsskade hvor trykk på nervene gjorde at han mistet stryken i venstre fot, skapte trøbbel. Nå sier han at han har blitt «ufrivillig ekspert på rygganatomi».

– Nerveproblemene har jeg fått relativt god kontroll på. Det som viser seg er at jeg har fått noen ettervirkninger. Nå er det litt usikkert hvilke områder som spesifikt den verste smerten kommer fra. Det blir litt gjettelek. De beste ryggspesialistene sier at det er en fantastisk fin rygg.

Skadeproblemene er også tøft mentalt.

– Det har uten tvil satt en ganske stor brems for hva trening egentlig er. Det blir litt som å dra på treningssenteret og være på et teams-møte samtidig, sier han.

LAGJUBEL: Rasmus Windingstad ble løftet opp av lagkameratene etter triumfen i Alta Badia. Foto: Alessandro Trovati / AP

Den verste mentale frykten er imidlertid å «dumme seg ut på privaten».

– Man kan ikke leve det normale livet man er vant til, uten å bli stemplet som en tulling hvis man skader seg på vannski og får vondt i ryggen igjen. Plutselig satt jeg bare der og «hva kan jeg egentlig drive med?», og det er jo en frykt i seg selv, sier han.

Ekspertene sier at det ikke er farlig for ham å stå på ski og at det er «kun smertene som stopper ham».

Det er imidlertid enklere sagt enn gjort å ikke gjøre noe med det.

– De smertene kommer jeg ikke over så enkelt. Hvis jeg bøyer meg mot venstre og føler at det klemmer, så kjenner det ut som en det sitter en kniv i ryggen som stikker utover. Ryggen er en stor del av det å ta imot og gjøre ting riktig på ski. Når man føler at man har vondt, så er det veldig lett å trekke seg.

– Man klarer liksom ikke helt å forklare hvor syre det er å kjøre med vondt i ryggen. Hele nervesystemet sier at det ikke går. Da begynner man å tenke.

GLEDE: Før seieren i Italia var en annenplass i storslalåm hans personlige bestenotering. Foto: Alessandro Trovati / AP

Windingstad har måttet trekke seg fra verdenscupåpningen i Sølden, men det skyldes en skade på hæl og ankel etter et fall på trening.

– Jeg trynet og fikk en skade på ankel og hæl. Foten min passer dårlig inn en skisko akkurat for øyeblikket. Det blir fort litt problematisk å stille til start allerede på søndag, sier han.

– Det var et ganske udramatisk fall hvor jeg var ganske heldig som slapp rotasjon. Det er to-tre uker hvor jeg er litt begrenset og jeg har gått på krykker i fem-seks dager. Nå går jeg relativt normalt, så satser på å være tilbake relativt raskt etter Sølden.

Publisert: 13.10.20 kl. 19:01

