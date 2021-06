Fantasy Premier League er tilbake: Her er første utkast

De største Fantasy-nerdene har allerede satt opp et lag. Og jeg er en av dem. Det er flere ting ved prissettingen som overrasker.

Av Mats Arntzen

Twitter-feeden kokte over av Fantasy-entusiaster som refreshet siden for harde livet for å få lavest mulig team-ID.

Dette har i praksis ingenting å si, men det har blitt en greie blant de største entusiastene.

Like over klokken 13.00 ble spillet lansert. Selv fikk jeg ID-en 2188.

Det som er mer spennende er hvilke spillere som allerede nå utkrystalliserer seg som potensielle kupp for sesongen.

I løpet av de fem første minuttene spillet har vært oppe har jeg satt opp et lag bestående av 15 spillere, så får vi se om dette laget skaffer mer poeng enn det jeg ender opp med til slutt.