Dopingtatt – da fikk han diagnosen som reddet alt

BODØ (VG) I dag er han klippen i Glimt-forsvaret. Men for Marius Lode (27) har veien dit vært vanskeligere enn mange har vært klar over. Dopingdommen er én ting. Men midt under soningen fikk han diagnosen som reddet alt.

