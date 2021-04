Dette betyr et kommersielt samarbeid.

BAYERN-TOPPER: Sportssjef Hasan Salihamidzic (ryggen til) og suksesstreneren Hansi Flick gir hverandre under en kamp mot Stuttgart i november 2020. Foto: Matthias Hangst / POOL / GETTY POOL

Bayern-toppene i storm: – Én av dem må gå!

Storavisen Bild skriver på kommentatorplass at det kun finnes én løsning på problemene som har oppstått mellom Bayern-trener Hansi Flick og klubbens sportssjef Hasan Salihamidzic.

«Neste spørsmål». «Neste spørsmål». «Neste spørsmål».

Det var gjennomgangsmelodien fra Bayern München-trener Hansi Flick da Sky spurte ham om han ville bli ut kontraktstiden (2023), om han ville bli om sportssjefen dro før neste sesong, og om hvorfor han ikke kunne gi et klart svar på hvor han står med hensyn til klubben og mannskapet.

– Vi har syv poengs forsprang i ligaen og fortsatt en mulighet til å nå semifinalen i Champions League. Det er mitt ansvar. Alt annet er ikke mitt bord. Derfor vil jeg ikke lenger svare på spørsmålene, uttalte Flick før lørdagens uavgjortkamp mot Union Berlin.

Han vant Champions League, Bundesliga og den tyske cupen med Bayern München sist sesong etter å ha tatt over trenerjobben fra Niko Kovac i november 2019. Forholdet til Salihamidzic – som blant annet er ansvarlig for kjøp og salg av spillere – skal ha surnet over tid.

– De har forskjellige meninger når det kommer til planlegging av spillersigneringer. Jeg tror ikke det er mulig å reparere forholdet – de tenker for ulikt, sier Sky-ekspert Lotthar Matthaüs i Bilds podcast «Bayern Insider».

BAYERN-BOSSER: Styreformann Karl-Heinz Rummenigge og sportssjef Hasan Salihamidzic stilte stivpyntet da Tysklands fremste idrettsutøvere skulle hedres like før nyttår. Foto: TOM WELLER / POOL

Matthäus har spilt mer enn 400 kamper og scoret 100 mål for klubben – og delte garderobe med Salihamidzic halvannen sesong før årtusenskiftet.

– Det er ikke FC Bayern verdig at noen forsøker å sno seg unna spørsmål med «neste spørsmål» som svar, sier Sky-ekspert Dietmar Hamann, Matthäus’ tidligere lagkamerat i Bayern.

Storklubben tapte 2–3 mot PSG i Champions League tidligere i uken. Lørdag endte det 1–1 mot Union Berlin. Men det sportslige virker underordnet i tysk media.

Bild-kommentator Matthias Brügelmanns klare budskap er at «en av dem må gå!».

Det budskapet gjentas av den frittalende 90-tallshelten Stefan Effenberg, som mener Flick er den treneren som passer best til Bayern. Han forstår ikke hvorfor treneren ikke får ha et ord med i laget når det gjelder nysigneringer.

– Det er absurd. Jeg må ærlig si at jeg ikke kjenner igjen det fra min tid i Bayern.

Han ser på det som stadig mer usannsynlig at samarbeidet mellom Flick og Salihamidzic vil fungere.

– Det betyr at en av dem må gå, skriver Effenberg i t-online.

Styreformann Karl-Heinz Rummenigge ga overfor Bild klart uttrykk for at han er lei av at dette stjeler overskriftene før helgens serierunde.

– Denne diskusjonen må ta slutt. Det er unødvendig at vi hele tiden skal kommentere det, spesielt når vi i siste del av sesongen har et syv poengs forsprang i ligaen og, tross 2-3-tapet for PSG , fortsatt har en mulighet til å ta oss videre i Champions League. Vi trenger å fokusere på det vesentlige.

PS! Bayern München leder serien fem poeng foran RB Leipzig. Alexander Sørloth pustet liv i gullkampen med to fulltreffere mot Werder Bremen.

