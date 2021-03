HARDE TAK: Martin Ødegaard i kamp med Tyrkias Yusuf Yazici. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Madrid-rivalens Ødegaard-dom: − De ga ham ikke nok plass

Han har blitt offer for Martin Ødegaards storspill før. Nå møter Stefan Savić (30) nordmannen igjen.

Det var 14. september 2019 i San Sebastián. Real Sociedad spilte sin første kamp noensinne på nyoppussede Reale Arena.

Og deres daværende lånestjerne fra Real Madrid spilte hovedrollen.

Med et skudd fra utenfor feltet scoret Martin Ødegaard baskerklubbens aller første mål på den nye arenaen.

Han fyrte av et skudd som gikk via en Atlético-spiller og i mål. Spilleren var Stefan Savić.

Midtstopperen får et gjensyn med Ødegaard når Montenegro gjester Norge i Podgorica tirsdag kveld.

– Han er en kvalitetsspiller som har spilt i skikkelige klubber. Han er talentfull, sier Savić til VG.

Han mener Ødegaard ikke fikk den nødvendige tilliten hos erkerivalen i hovedstaden:

– De ga ham ikke nok plass i Real Madrid. Han har vært på lån noen ganger, men en veldig god spiller som vi må ta oss av, varsler Savic.

– Hva mangler han for å lykkes i Real Madrid?

– Han må spille alle kamper i Arsenal. Han må spille mer for å forbedre seg slik at han kan få et større antall minutter i Madrid i fremtiden. Det er den eneste måten han kan oppnå en viktigere posisjon i Real Madrid på, sier Stefan Savić.

Norge bør virkelig slå Montenegro borte tirsdag for å ha håp om VM i Qatar 2022 (om det ikke blir boikott fra norsk fotball). Tapet i «hjemmekampen» mot Tyrkia gjør at Ståle Solbakkens menn er på etterskudd. Montenegro står med seier over Latvia og Gibraltar (som Norge slo 3–0 sist uke).