SINNE: Sigurd Haugen klaget til dommer Mohammad Usman Aslam (i midten) sammen med Simen Bolkan Nordli. Assistentdommerne er Magnus Lundberg (til venstre) og Kim André Johnsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Dommeren innrømmer feil: – Vekker så mange ondskapsfulle følelser

ÅLESUND (VG) (AaFK-RBK 1–2) Her klager Aalesund-spiss Sigurd Haugen til ingen nytte. Men etter kampen innrømmet dommer Mohammad Usman Aslam at dommertrioen hadde snytt AaFK for en scoring som kunne vært matchavgjørende mot Rosenborg.

Nå nettopp

– Vi erkjenner at vi bommer på den, sier Mohammad Usman Aslam til VG.

– Vi vurderer det til at det var offside, men etter at vi har sett bildene i garderoben så innser vi at det er onside, sier han etter evalueringen med assistentene Magnus Lundberg og Kim André Johnsen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Det var etter 67 minutter dramatikken toppet seg på Color Line Stadion. Haugen stakk gjennom RBK-forsvaret og satte ballen mellom beina på keeper André Hansen. Bare fem minutter tidligere hadde Haugen utlignet til 1–1.

les også Sjekk Hareide-effekten: Rosenborg vant igjen

Bunnlaget rystet Åge Hareides mannskap. Men dommeren avlyste scoringsjubelen til bunnlaget.

– Du tenker bare hva i helvete er det som skjer. Vi kunne hatt tre poeng her. Det kritisk. Det er jævlig irriterende. Det vekker så mange ondskapsfulle følelser at det er vanskelig å sette ord på det egentlig. Det er tungt, beskriver Haugen.

I stedet for Haugen-scoring og 2–1 til Aalesund, ble Kristoffer Zachariassen tomålsscorer rett etterpå. Det ga RBK seieren.

– Det var offside ja. Da er det ikke noe å snakke om, sier RBK-trener Åge Hareide med et smil. Han vet godt at Rosenborg vant en heldig seier mot et hardt arbeidene bunnlag på Sunnmøre.

– Det hjelper ikke oss at de står og beklager det. Det var sånn i forrige hjemmekamp også, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen og viser til 0–1-tapet for Sarpsborg.

les også Lars Arne Nilsen om Aalesund-krisen: – Ingen tror vi klarer oss

– Det er selvfølgelig dumt å bomme på matchavgjørende situasjoner. Nå skal vi hjem og evaluere og lære av det. Så kommer vi sterkere tilbake ved neste anledning, sier dommer Mohammad Usman Aslam.

Han kom til pressesonen og snakket med flere medier etter feilen.

– Nei, jeg tenker at dommermiljøet i Norge er veldig åpent. Det er en del av sporten å erkjenne feil og være ydmyk. Her bommer vi og da må vi innse det, sier han til VG.

– Det er forferdelig frustrerende. Vi er på gang nå og har sett bra ut. Nå ser vi bra ut og er i nærheten. Det var vi ikke i sommer, trøster Sigurd Haugen seg med.

Men i stedet for en opptur og tre kjærkomne poeng fikk Aalesund et surt tap – det sjette på rad. Avstanden opp til Mjøndalen og Start er syv og åtte poeng.

– Ut ifra bildene er det ikke offside. Slik er situasjonen vår nå. Vi får ingen ting gratis. Vi må jobbe hardere enn alle andre, sier kaptein Fredrik Carlsen.

– Jeg vil ikke halshugge dommerne. men det er veldig irriterende i den situasjonen vi er i, legger han til.

– Er det fortsatt håp med bare syv poeng etter 19 kamper?

– Egentlig så er det ikke det. Men vi ser ting i kortere perspektiv. Vi må bare se opp mot kvalikplassen og ikke se i lange løp, beskriver en svært skuffet Carlsen.

Publisert: 27.09.20 kl. 21:18

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 5 Vålerenga 19 9 5 5 29 – 26 3 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk