Kommentar

Endelig videofornuft i England: Så enkelt VAR det!

Av Leif Welhaven

MISFORNØYD: David de Gea var ikke blid da Crystal Palace fikk ta straffesparket om igjen etter Jordan Ayews miss, men avgjørelsen fra Martin Atkinson var riktig. United-keeperen hadde forlatt streken for tidlig. Her får Jeffrey Schlupp servert noen gloser. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Museumsvoktere fikk unødvendig ammunisjon av hvordan Premier League anvendte VAR forrige sesong. Men nå bør diskusjonen om videobildenes verdi være parkert for godt.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Gudene skal vite at «Video Assistant Referee» (VAR) fikk en trang fødsel i engelsk fotball sist sesong, der den ene kontroversen avløste den andre. For nostalgikere som allerede var skeptiske til å anvende moderne teknologi for å hjelpe dommerne, ble det enkelt å pøse på med argumenter om hvordan sjarmen ved spillet blir ødelagt av diskusjoner om millimeter.

les også Kepa-tabbe, straffemiss og Mané-dobbel da Liverpool vant storkampen

Men det store problemet var jo ikke systemet i seg selv, men hvordan det ble valgt å benytte seg av VAR i engelsk fotball. Særlig var det et problem med en uforståelig aversjon mot at dommerne selv sjekket skjermene, slik at det ble en fremmedgjøring mellom valg som ble tatt og konsekvensene av dem. «VAR-rommet» ble dermed en enkel mottager for alle mulige skyllebøtter.

Men nå går alt så meget bedre, og det er simpelthen utrolig at man ikke tok til fornuften tidligere hva gjaldt praktiseringen av mulighetene som lå der. Allerede to runder ut i ligaen ser vi hvor mye bedre det fungerer når avgjørelsen forblir tydelig plassert hos dommeren, der vedkommende selv får brukt skjermen som et hjelpemiddel etter dialog med kontrollsenteret.

les også Klopp om sin nye mann: – Han gir oss så mange muligheter

Fortsatt vil vi diskutere avgjørelser, men det er grunn til å tro av valget om å øke bruken av skjermer for dommerne vil dempe konfliktnivået og synliggjøre hvor verdifullt VAR faktisk er. Senest i kampen mellom Chelsea og Liverpool så vi VAR utgjøre en forskjell i positiv forstand. Andreas Christensen fikk først gult av dommer Paul Tierney, men en ekstra kikk overbeviste dommeren om at Sadio Mané ble fratatt en klar scoringsmulighet. De fleste vil nok lande på at rødt var rett, men uansett syn på denne konkrete situasjonen, kan det jo ikke være negativt at dommeren fikk et best mulig grunnlag for valget sitt. Et annet eksempel: Da Ole Gunnar Solskjærs mannskap fikk kjørt seg mot Crystal Palace, var VAR inne i en nøkkelsituasjon i andre omgang.

les også Solskjærs doble hodepine

Den endte som kjent med at Wilfried Zaha satte inn 2–0 da straffen ble tatt om igjen, etter at Jordan Ayew hadde bommet. Her var utgangspunktet en situasjon der vi kan drøfte om Victor Lindelöfs arm var i en posisjon som innebar en straffbar hands, men igjen er det vanskelig å se negative sider ved at Martin Atkinson så reprisen selv, før han tok valget om at den var nettopp det. Og da David de Gea gikk for tidlig, ble han avslørt av teknologien. Summa summarum: En potensielt kampavgjørende situasjon fikk en fair behandling, og mye tyder dessuten på at Atkinson valgte rett ut fra reglene som gjelder.

Økt skjermbruk for dommerne og innskjerping av regelen om å ha foten på streken på straffer, er blant fem forandringer denne sesongen. Her ligger det mye fornuft.

les også Sjokktap for Solskjær i serieåpningen: – Vi ligger langt bak

Fortsatt vil trolig offsidesituasjoner bli blant de fremste krangletemaene, men det er vanskelig å se hvordan det skulle kunne lages bedre regler enn de som nå gjelder. Det er jo ikke mulig med slingring i en offsidesituasjon. Enten er du på feil side, eller så er du det ikke, og da blir det for dumt med «det var jo så marginalt»-retorikk ...

Selv ikke moderne teknologi er feilfri, og det vil sikkert komme situasjoner der det kan drøftes om linjene ble riktig trukket opp og så videre. Men dette er, og det med en himmelropende margin, uendelig mye bedre og rettferdig enn alternativet i det store bildet.

Ingenting taler for å gå tilbake til «linjemannbingo» i sa avgjørende situasjoner, da det menneskelige øye er langt mer feilbarlig på millimeteroffsider enn det VAR er utviklet til.

Det er ikke noe nytt at briter er litt sære, og gjerne vil gjøre ting på sin egen måte. Men av og til kan det være en åpenbar fordel å justere, lære og tilpasse. Nå er vi der at VAR brukes på en måte som får fotballen fremover – også i England.

Det er det grunn til å applaudere.

Publisert: 21.09.20 kl. 18:05

Premier League S V U T M P 1 Leicester City 2 2 0 0 7 – 2 5 6 2 Everton 2 2 0 0 6 – 2 4 6 3 Arsenal 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Liverpool 2 2 0 0 6 – 3 3 6 5 Crystal Palace 2 2 0 0 4 – 1 3 6 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Les også