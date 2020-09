MILAN-SJEFEN: Stefano Pioli har latt seg imponere av Glimt-vingene og bedyrer at de ikke tar lett på kampen mot den norske serielederen. Foto: Niall Carson / PA Wire

Milan-sjefen før Bodø/Glimt-møtet: – Forbereder oss som om det var en finale

MILANO (VG) Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (51) hadde null tro på at italienerne undervurderer den norske serielederen. Stefano Piolis (54) pressekonferanse tyder på at han har rett.

– Vi vet hvor viktig kampen blir og forbereder oss som om det var en final. For motstanderne våre blir det deres livs kamp, sier Milan-manageren på pressekonferansen dagen før kampen.

Det har nok trolig vært mer før Milan skulle ut i en utslagsgivende kamp i Europa, enn det var ved San Siro onsdag ettermiddag, hvor Kjetil Knutsen to timer tidligere snakket om hvor godt forberedt italienske klubber pleier å være.

Milan-sjefen beskrev Bodø/Glimt som «unge og hurtige» etter seieren over Bologna på mandag. Det budskapet gjentok han overfor pressen onsdag.

– De har veldig raske vinger og er et lag som også er gode på å kontrollere kamper. De gjør det bra, sier Pioli.

– Har Milan alt å tape i morgen?

– Jeg liker ikke å tenke at vi har alt å tape, men heller at vi har alt å vinne. Vi er nødt til å tenke sånn inn mot kampen, svarer Milan-manageren, og nevner igjen at Bodø/Glimt står med 18 seirer og to uavgjort på de 20 siste kampene.

Torsdag skal det avgjøres. Det er kun ett oppgjør og dermed «vinn eller forsvinn» på ærverdige San Siro.

Mandag var Zlatan Ibrahimovic i storslag og scoret to mål da «Rossoneri» slo Bologna 2–0. Det gledet sjefen.

– Jeg ble overrasket over hvor god form han var i. Han har hatt noen småplager og ikke spilt to treningskamper. Jeg trodde han kunne oppleve noe vanskeligheter, men han var klar både mentalt og fysisk.

Kjetil Knutsen syntes det var lite hensiktsmessig å snakke for mye om individer, men roste selvsagt den svenske superstjernens ferdigheter.

– Han er helt rå. Han har tjuvtriks og er en fantastisk spiller. Du må være røff og tøff med ham og ikke la deg lure. Vi må være oppi ham, stenge av fart og gjennombruddskraft. Jeg tror det er summen av disse tingene som er viktige, ikke å kun fokusere på enkeltspillere, sa Knutsen.

Publisert: 23.09.20 kl. 16:09