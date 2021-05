Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FORNØYD: Edinson Cavani forlater banen etter å ha scoret to mål mot Roma torsdag - og blir gratulert av manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Marco Iacobucci / PA Wire

Solskjær om Cavani (34): − Skulle ønske det hadde vært meg

Edinson Cavani (34) er i ellevill scoringsform, og Ole Gunnar Solskjær (48) skulle ønske at han kunne ha gjort det samme da han var like gammel som uruguayaneren.

Publisert: Nå nettopp

– Det hender at jeg ser på ham og tenker «wow, i den alderen måtte jeg gi meg på grunn av knærne. Jeg skulle ønske det hadde vært meg som kunne ha fortsatt som han gjør», sier Solskjær, gjengitt av Manchester Evening News.

– Det sier jeg også til ham: Spill på høyeste nivå så lenge du kan. Spill og nyt det, fordi plutselig kan det være slutt. Forhåpentligvis får vi ham her neste år også.

Cavani har på kort tid blitt en favoritt hos Ole Gunnar Solskjær. Nordmannen vil se ham på Old Trafford også neste sesong, men foreløpig er ingenting klart. Skjønt på sin pressekonferanse foran søndagens kamp sa manageren:

– Jo flere mål han scorer, jo større er sjansen for at han blir. Kanskje han har bestemt seg! Kanskje!

34-åringen har nå syv mål i sine seks siste opptredener for United, og hans dobbel i semifinalekampen på Stadio Olimpico torsdag bidro til å lette nervene hos United-fansen da klubben gikk til Europa League-finalen med sammenlagt 8–5 over Roma.

Han var uten kontrakt sist sommer da han signerte en kortsiktig avtale med Manchester United - ut denne sesongen.

– I min tid hadde vi Ryan Giggs som spilte i den alderen. Lagkameratene så opp til han. Også Edinson er sånn. Han er 34, og lever et liv som topp profesjonell. Det er slik du skal passe på deg selv, det er slik du skal være fokusert, og jeg er så glad for at jeg har ham i troppen, sier Solskjær.

Cavani snakker svært lite engelsk. Han har bare spilt i Italia og Frankrike i sin tid i Europa. Men Ole Gunnar Solskjær mener at Cavani uansett er et forbilde for de yngre.

– Selv med så lite engelsk. Fotball er et språk som alle forstår, og forberedelsene og fokuset og konsentrasjonen og profesjonaliteten er noe alle forstår, og de kan se det hver dag når de seg på ham - noe som er bra for min unge tropp.

1987-modellen har scoret fem ganger på Uniteds tre siste Europa League-kamper, som han alle har startet. Ifølge Manchester Evening News har han 0,61 mål per 90 minutter spilt. Han scoret også mot Tottenham og mot Burnley i Premier League. Med det ekstreme kampprogrammet (Aston Villa, Leiester og Liverpool fram til torsdag) som Manchester United har om dagen, blir det trolig mer spill på Cavani - som både har startet 11 og kommet inn fra reservebenken 11 ganger i Premier League denne sesongen.

