Opplysninger til VG: Dette kan bli Bodø/Glimts nye angriper

Bodø/Glimt jobber på spreng for å sikre seg en ny angriper før overgangsvinduet stenger. Ifølge VGs opplysninger har de lagt inn et stort bud på en ettertraktet danske.

Magnus Warming (20) kan bli den nye storsigneringen til de regjerende mesterne i Eliteserien.

VG får opplyst at Bodø/Glimt over lengre tid skal ha vist konkret interesse for angriperen, og at de skal ha lagt inn et bud med en totalramme på et tosifret antall millioner kroner.

– Jeg kan ikke bekrefte at vi har mottatt et bud fra Bodø. Magnus er en populær spiller som tiltrekker oppmerksomhet fra flere klubber og ligaer, sier Nicas Kjeldsen, som er ansvarlig for spillerlogistikk i Lyngby Boldklub.

Ifølge VGs opplysninger forhandler Bodø/Glimt og Lyngby nå om en overgang for Warming inn mot overgangsfristen natt til torsdag.

Warming er en angriper som har blitt brukt både som spiss og som høyre- og venstrekant.

Den 188 cm høye dansken scoret og ble kåret til Lyngbys beste spiller i 3–4-tapet mot AC Horsens på søndag.

Ingen i Bodø/Glimt-ledelsen har besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke Warmings agent Michael Stensgaard.

