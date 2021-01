Kommentar

Feil valg av straff: Lær av Fantomet!

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær måtte klare seg Edinson Cavani på grunn av noe som aldri burde vært en sak, mener VGs sportskommentator. Foto: JON SUPER / POOL

Det engelske fotballforbundet bør lytte til den klassiske tegneseriehelten Fantomet når det gjelder hva det er grunn til å slå hardt ned på.

«Hard mot de harde» lyder mottoet til den trikotkledde helten.

I overført betydning kan uttrykket brukes til å beskrive hva som behøver handlekraft, sett opp mot forhold som ikke er så mye å mase med.

Dessverre er det noe i prioriteringene i engelsk toppserie denne vinteren som fremstår helt motsatt av hvordan det burde være.

Edinson Cavani fra Manchester United har i vinter sonet en straff på tre kampers utestengelse, og han ble dessuten bøtelagt med over en million kroner. Årsak: En instagram-melding som inneholdt ordet «negrito».

Konteksten meldingen ble skrevet i, samt kultur og lingvistikk i hjemlandet Uruguay, gjør at det fremstår hevet over tvil at «gracias negrito» ikke hadde noe som helst med rasisme å gjøre. Det manglet ikke på påpekninger av dette fra eksperthold, men fotballmyndighetene stod på sitt.

Her skulle det straffes.

La det være soleklart at kampen mot rasisme er ekstremt viktig, men det virker kontraproduktivt å bruke denne type virkemiddel mot noe som ikke har med saken å gjøre.

Men det store paradokset dukker opp når en slik sak settes opp mot eksempler på saker der det burde vært brukt hard hånd, men der silkehanskene i stedet kommer frem.

Særlig tydelig blir kontrasten rundt de gjentatte bruddene på coronareglene fra spillere som med det ikke utviser noen respekt for hvor privilegerte de er som får spille fotball med kontakt, mens Storbritannia sliter blytungt med nok en virusbølge.

Hva slags signaleffekt sender det til en befolkning som kjemper hardt og lever med strenge restriksjoner, når bortskjemte, overbetalte fotballspillere bare gir blanke og tenker på seg selv? Når det ikke resulterer i en straff som svir skikkelig fra forbundet, og klubbene ikke lar det få sportslige konsekvenser, blir det noe puslete over kun en beklagelse og «vi håndterer saken internt»-retorikk.

Det oppdragende virkemiddelet, som helt åpenbart burde vært tatt i bruk, er at klare brudd på coronareglene som er forutsetningen for Premier League-driften førte til en utestengelse.

I stedet kunne for eksempel Crystal Palace-kaptein Luka Milivojevic både gå på banen og beholde bindet, kort tid etter at han hadde vært på fest med blant andre Fulhams Aleksandar Mitrovic. Lagkamerat Eberechi Eze fikk en bot, men ikke noe mer etter at han dro på fotballkamp utenfor boblen i gamleklubben QPR.

I Tottenham og West Ham var det «håndtert internt» som gjaldt etter festing med brudd på reglene, mens også Manchester City har opplevd tilsvarende.

Her burde ikke kriteriet være om de faktisk smittes eller ei, men risikoen som tas og undergraver de smittevernmessige forutsetningene for oppstarten.

Summen av sakene, som også omfatter hendelser i lavere divisjoner, har ifølge BBC medført en mer tynnslitt tillit blant politikerne hva gjelder fotballens status under pandemien, uten at det skal foreligge konkrete planer om å si stopp.

Det satt langt inne da Premier League til slutt fikk gjennomslag for «Project Restart» etter coronaoppholdet. Det skjer i et land med mer enn tre millioner smittetilfeller og rundt 90.000 døde. Og myndighetene har fortsatt store problemer med å håndtere covid-krisen.

Da må vi kunne krever at fotballstjerner faktisk respekterer de forutsetningene som foreligger. Riktignok er ikke alle regler like lette å forstå, men det er faktisk ingen selvfølge at fotballen ruller i øyriket-

Bevisste brudd må få konsekvenser - i langt større grad enn at man skal bry seg med å straffe «rasisme» som slett ikke er rasisme.

Fotballsjefene har ikke Fantomets tusen øyne og tusen ører, men de bør kunne fange opp hva det faktisk er grunn til å aksjonere mot.