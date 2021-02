Fantasy Premier League Gameweek 22: Et vanskelig kapteinsdilemma og hjemmebanefordel uten publikum

Denne runden er det to spillere som skiller seg ut som de klart beste kapteinsalternativene. Hvordan klarer Mohamed Salah seg uten Sadio Mané? Og hvor mye har hjemmebanefordelen å si?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forrige runde var et utmerket eksempel: Fristelsen ble stor for å bytte inn spillere fra et stadig mindre skadeplaget Everton hjemme mot Newcastle.

Det gjorde at flere, inkludert undertegnede, kastet Patrick Bamford på dør før den på papiret svært vanskelige bortekampen mot Leicester.

Det endte som det måtte gå: Patrick Bamford noterte seg for scoring og to assists, mens Dominic Calvert-Lewin tuslet målløs av banen.