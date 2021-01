BOMKJØP: Sébastien Haller (t.v.) ble dyr for David Moyes og West Ham. I midten Said Benrahma. Foto: JAN KRUGER / POOL

West Ham tapte 288 mill. på halvannet år

Før helgen ble det kjent at Sébastien Haller (26) er klar for Ajax. West Ham har tapt 288 millioner kroner etter sitt rekordkjøp sommeren 2019.

Publisert: Nå nettopp

Prisen fra Eintracht Frankfurt var 45 millioner pund – mer enn noen andre har kostet London-klubben. Nå har de solgt den fransk-ivorianske angrepsspilleren for 20 millioner pund. Det tilsvarer altså et tap like oppunder 300 millioner kroner i løpet av halvannet år.

Ifølge West Ham-manager David Moyes hadde de ingen planer om å selge Haller i dette overgangsvinduet, men tilbudet var for godt til å si nei:

– Seb Haller-situasjonen var ganske enkelt at vi fikk et bud, vi forventet ikke det, vi planla ikke å miste Seb i dette vinduet. Han har gjort det bra for oss, og vi har vunnet noen kamper nylig etter hans mål, sa Moyes på sin pressekonferanse foran mandagens cupkamp mot Stockport, gjengitt av football.london.

– Det er en bra overgang for ham å dra til Ajax. Hvis vi ikke hadde sagt ja til dette budet nå, så er det ikke sikkert det hadde dukket opp på et senere tidspunkt, så vi følte at det var riktig å gjøre det. Men det var absolutt ikke planlagt.

Norske Joshua King, som higer etter spilletid, er en av kandidatene som er nevnt som erstatter for Haller. En annen er Arsenals unge Eddie Nketiah. Men Moyes sa på pressekonferansen sin at West Ham ikke er klar for å gjøre noen signering ennå.

– Men vi vil gjøre alt for å bringe inn det som vi tror er de riktige spillerne, sa David Moyes.

Joshua King har spilt minimalt for nivå to-laget Bournemouth siden landslagspausen i november. To mål og én målgivende i cupkampen mot Oldham i helgen er en av de få oppturene.

I tillegg til Haller, har også Robert Snodgrass forsvunnet etter å ha blitt solgt til West Bromwich.

Veteranen Michail Antonio er dermed den eneste spissen i West Ham-stallen – hvis vi ser bort fra yngre talenter.

