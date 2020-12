Paul Pogba i aksjon for Manchester United nylig i byderbyet mot Manchester City. Foto: Michael Regan / AP / NTB

Solskjær roser kritiserte Pogba: − Han har veldige gode holdninger

Paul Pogbas posisjon i Manchester United har vært et konstant tema de siste årene. Rett før jul deler Ole Gunnar Solskjær ut lovord om den franske stjernen.

– Paul har vært her en stund, og selvsagt vil han vinne flere trofeer. Han har veldige gode holdninger til å trene og spille fotball, sier Solskjær i et intervju gitt eksklusivt til ESPN.

Uttalelsen vekker oppsikt i England. Pogba har over tid fått mye kjeft i engelske medier og blitt beskyldt for å ha det stikk motsatte av det Solskjær sier.

– Han elsker fotball. Han er ambisiøs og vil ha suksess, som de fleste andre i troppen, forklarer Solskjær om den franske superstjernen.

Over fire år er gått siden Pogba gjorde comeback i Manchester United. Det har ikke gått helt slik verken ham selv eller klubben håpet på. Fortsatt blir det stilt spørsmål ved hvordan midtbanespilleren skal brukes best mulig. En stor frustrasjon blant fansen har vært Pogbas ujevne prestasjoner. Det har heller ikke hjulpet at 27-åringen stadig kobles vekk fra Old Trafford.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær gir Paul Pogba instruksjoner i en mesterligakamp mot Paris Saint-Germain i februar 2019. Foto: Erik Johansen / NTB

Senest for et par uker siden gikk hans kontroversielle agent Mino Raiola ut og sa at Pogba er ulykkelig i United. Han mente det var best om han blir solgt i januar. Denne sesongen har Pogba spilt 16 kamper og gjort to mål for Solskjærs lag.

Solskjær mener laget nå er nærmere suksessen som Pogba drømmer om enn tidligere.

– Jeg vil si at denne troppen har imponert seg med sin innstilling i det siste. Det er opp til oss å vinne trofeer, og så får vi se hvem som er en del av laget fremover, avslutter han kryptisk.