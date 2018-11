Viking og Mjøndalen rykket opp etter drama: -En vanvittig scoring

FOTBALL 2018-11-11T13:57:29Z

(Viking-Kongsvinger 3–1, Florø-Mjøndalen 0–2, Strømmen-Aalesund 0–1) En enorm tabbe i Vikings skjebnekamp kunne blitt avgjørende i den dramatiske opprykkskampen i Obos-ligaen. Men så sendte Tommy Høiland hjemmelaget opp i Eliteserien igjen med en herlig scoring. Dit fikk de følge av Mjøndalen.

Publisert: 11.11.18 14:57 Oppdatert: 11.11.18 16:02

Viking måtte ha scoring da Tommy Høiland dempet ballen på brystet rett utenfor 16-meteren og klinket til på halvspretten etter 79 minutter.

-En vanvittig scoring, utbrøt Eurosport-kommentatorJoacim Jonsson etter Høilands stjernetreff.

For ballen hadde gått inn ved Kongsvinger -keeperens venstre hjørne av målet.

På det tidspunktet var det Mjøndalen og Aalesund som var på direkte opprykksplass til Eliteserien. Og Viking slet med å få uttelling på enorme sjanser foran en fullsatt hjemmestadion.

Men med scoringen var Viking på vei mot øverste nivået av Fotball-Norge igjen. Og da Zymer Bytyqi satte inn 3–1 seks minutter senere begynte stadion å forberede seg på opprykksfeiring, som da kampen ble avblålst endte i banestorming fra hjemmefansen.

Slik var kampen Viking-Kongsvinger .

– Det varierte fra strålende til helt nede i kjelleren. Vi måtte ha troen på at vi kunne levere. Jeg ble bekymret når vi brenner så mange sjanser. Men heldigivis har vi Høiland, sier Viking-trener Bjarne Berntsen om hans mentale oppturer og nedturer gjennom kampen i et intervju med Eurosport etter kampen.

Da var han omgitt av mange hundre tilskuere som hadde stormet banen for å hylle klubbens spillere.

Men dramaet hadde vært særdeles tett i siste serierunde. Viking hadde tatt ledelsen ved Johnny Furdal da Viking-keeper Iven Austbø gjorde en en fæl tabbe etter 31 minutter.

– Jeg har ikke lyst til å prate om det, sa Viking-keeper Iven Austbø etter førsteomgang i et intervju med Eurosport, der han forklarte at han glapp ballen mellom bena noe so gjorde at Shuaibu Ibrahim satte ballen i åpent mål.

- En gigantisk tabbe i Stavanger, sa Eurosport-ekspert Joacim Jonsson.

Da var det fortsatt helt usikkert hvordan opprykksdramaet i siste serieomgang på nest øverste fotballnivå skulle gå. Men Viking var ved halvspilt kamp fortsatt på direkte opprykksplass til Eliteserien, et poeng bak Mjøndalen, men fortsatt to poeng foran Aalesund. Det skulle imidlertid endre seg.

For dramaet fortsatte i 2. omgang for en scoring til Aaelsund ville endre situasjonen i toppen. Og på en blytung og våt bane scoret Aalesund etter 56 minutters spill ved Holmbert Aron Fridjonsson borte mot Strømmen. Dermed var Aalesund og Mjøndalen på vei mot opprykk.

Og Mjøndalen sikret opprykket gjennom to scoringer av Olivier Occean borte mot Florø.

Til slutt fikk de selskap av Viking opp til Eliteserien igjen. Men det skjedde etter at Viking hadde bommet på flere enorme sjanser før de fikk uttelling. Dermed må Aalesund spille kvalifiseringskamp for å kunne rykke opp. Det skal også Sogndal, Ull/kisa og Nest-Sotra.

Åsane havnet på kvalifiseringsplassen i bunn av tabellen og skal møte KFUM Oslo i kvalifiseringskamp om retten til å spille i Obos-ligaen neste år.