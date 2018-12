GULLGUTTENE: Trenerne Rini Coolen (t.h.) og Trond Henriksen jubler med RBK-spillerne etter cupgullet var et faktum. Foto: Tore Kristiansen, VG

Coolen nektet å snakke om RBK-jobben

ULLEVAAL STADION (VG) Etter å ha loset Rosenborg inn til både serie- og cupgull nektet Rini Coolen (51) å snakke om trenerjobben.

– Med seriegull og cupgull så har du vel levert en god søknad for å få jobben?

– Vær så snill, jeg vil ikke snakke om det nå. Jeg vil heller snakke om kampen. Vi spilte en av våre beste kamper på en stund og gir noe tilbake til våre fantastiske fans, sier nederlenderen som kom inn som vikar da Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble sparket i juli.

Trønderne fikk en dårlig start på dagens cupfinale og kom under allerede etter 13 minutter. Før hvilen hadde RBK snudd kampen etter to mål av Mike Jensen og Anders Konradsen.

– Holder nivået

– Jeg var fornøyd med at vi ikke fikk panikk da vi kom under, og følte at vi hadde mer enn kontroll - ikke bare i deler av kampen slik det har vært før. Vi holder nivået og spillerne stilte opp selv om de har spilt veldig mye den siste tiden og hadde Celtic-kampen i beina, sier Rini Coolen og oppsummerte sin første, norske cupfinale slik:

– Det er fantastisk, og det føles godt. Alle fortalte på forhånd hvor viktig denne kampen er.

Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen snakket mer enn gjerne om jobben videre. Etter at eliteserieplassen ble sikret i siste runde ble dagens cupfinale en ren bonus for drammenserne.

– Nå har jeg fått blod på tann. Nå gir jeg meg ikke før jeg blir kastet ut, sier «BP» til VG før han leverte sin analyse av Godsets niende cupfinale. To av disse har endt med seirer over nettopp Rosenborg, 3–2 i 1991 og 1–0 i 1973.

– Jeg sitter med en følelse at det er en del avgjørelser som ikke går i vår favør. Vi hadde ikke marginene med oss. Men det var et godt Rosenborg-lag og de vinner fortjent til slutt. Etter alt som har skjedd ble dette en bonuskamp for oss. Før finalen har vi jobbet godt, stilt krav til oss selv og vi kom hit med et ønske om å vinne, sier Ingebretsen.

