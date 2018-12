GRÅ HØST: José Mourinho har ikke fått Manchester United til å blomstre denne høsten. Foto: GLYN KIRK / AFP

Mener Mourinho ikke kan sitte ut sesongen: – Han har sugd livet ut av dem

Manchester United-manager José Mourinho (55) får skylden for lagets tunge høst, men eksperter mener også stjernespilleren Paul Pogba (25) må ta ansvar.

– Manchester United er svake. José Mourinho har sugd livet ut av dem. Han har gjort briljante spillere middels, skriver Jermaine Jenas, tidligere Tottenham-spiller med 21 engelske landskamper, i Daily Mail.

Manchester United er videre fra Champions League, men sliter i serien. Laget er nummer syv etter 14 av 38 kamper. Det er 16 poeng opp til byrival Manchester City.

– Det er ingen måte Mourinho kan (eller burde) holde ut resten av denne sesongen som Uniteds leder, skriver Jenas etter 2–2-kampen mot bunnlaget Southampton.

Topp fire

Eivind Holth, journalist for Uniteds norske nettsider, var på Old Trafford da det ble 0–0 mot Crystal Palace. Han er ble overrasket over likegyldigheten til laget.

– Det betyr nok at man ikke er overrasket over at United sliter med å bryte ned Crystal Palace, Young Boys og Southampton lenger. Det fungerer bare ikke, sier Holth.

Midtbanespiller Ander Herrera kaller møtet med Arsenal til onsdag «en finale». Med tap kan United ha 11 poeng opp til Champions League-plass og ni lag foran seg. Likevel tror ikke Holth det blir noe skjebnekamp for Mourinho.

– David Moyes ble ofret fordi han ikke klarte topp fire. Jeg tror det er samme scenario for Mourinho. Det er vanskelig å se hvordan han skal klare å snu dette. Det er dårlig resultater, dårlig stemning og konflikter som ulmer hele tiden. Spissene scorer ikke mål og forsvaret lekker. Det er vanskelig å finne optimistiske knagger, sier Holth og fortsetter.

– Spørsmålet er selvfølgelig hva som er alternativet til Mourinho. Det er ingen åpenbare erstattere nå. Jeg ser ikke for meg at en trenerprofil som Zinédine Zidane eller Mauricio Pochettino kommer inn midt i sesong.

Pogba-kritikk

Henry Winter, kommentator i The Times, mener spillerne må ta like stort ansvar for Manchester Uniteds tunge høst som José Mourinho. Winter trekker fram Pogba som en som ikke leverer opp til forventningene og lønnen sin.

– Pogba var pinlig mot Southampton. For en spiller med hans kvaliteter, som han viste i Juventus, må han ut der og representere klubben ordentlig. Uansett hvordan forholdet med Mourinho er, mener Winter, ifølge Sky Sports .

Daily Record melder at Mourinho skal ha kalt Pogba «et virus» i garderoben etter Southampton-kampen. De to skal ha hatt problemer lenge.

Pogba ble hentet for rundt en milliard kroner sommeren 2016, men har ikke levd opp til prislappen, i Holths øyne.

– Det er komplekst. Pogba må ta en del av skylden selv og kan ikke bare peke på Mourinho. Mourinho har gitt han frie tøyler uten at det fungerte heller. Det er nok veldig sammensatt av flere ting, sier Holth.

