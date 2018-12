GENTLEMEN: Alessandro del Piero og Ronaldo – fenomenet – er idoler på hver sin side av Derby d’Italia. Foto: Getty Images / Getty Images Europe

Juventus møter Inter på VG+: Derfor hater de hverandre

Politikk, dramatikk og anklager om korrupsjon: Hatet mellom Juventus og Inter har dype historiske røtter, og er i ferd med å blusse opp igjen. Fredag er det duket for nok et «Derby d’Italia».

– Inter var suverene da Juventus lå med brukket rygg etter Calciopoli-skandalen, mens Inter knakk sammen da Juventus kom tilbake på sitt beste. Det et helt enormt, inngrodd og gjensidig hat, og det har blusset opp igjen de siste par sesongene, sier Even Braastad, halvparten av duoen bak Støvelball, rangert til fem stjerner på iTunes.

Juventus og Inter barker sammen til det historiske Derby d’Italia på fredag, i den VG+-sendte kampen fra Allianz Stadium med norsk kommentator. Og det er nok av profiler som skal i aksjon – fra Cristiano Ronaldo og Mario Mandzukic, til Mauro Icardi og Ivan Perisic. Braastad påpeker at derbyet har mistet aspektet ved at lagene slåss om ligatittelen, men:

– Det er det kvalitetsmessig beste derbyet på lenge, og jeg tror absolutt Inter har en sjanse, forklarer han.

I den nyeste episoden av Støvelball – og sammen med VG i etterkant – går calcio -fanatikeren gjennom tre hovedgrunner til at Juventus og Inter virkelig hater hverandre.

Slik gikk det sist, i en høydramatisk kamp:

Da det startet

Juventus knivet med Inter om Serie A -tittelen i 1961, og i Torino hadde altfor mange tilskuere blitt sluppet inn gjennom dørene. Så mange som 5 000 skal ha sett kampen fra sidelinjen og til og med fra Inter-benken. Kampen ble til slutt avlyst, Inter tilkjent seieren som langt på vei kunne sikre Lo Scudetto – før forbundet gjorde helomvending, og beordret en omkamp i stedet.

– Inter-presidenten Angelo Moratti beskyldte Agnelli-familien for korrupsjon, og beordret Inter-trener Helenio Herrera om å starte med et juniorlag. Den tapte de 1–9 og siden også kampen om tittelen, forklarer Braastad.

Seks år senere fikk kampen navnet «Derby d’Italia» av journalist Gianni Brera.

Ronaldo-straffen

I april 1998 kjempet Juventus med Inter om Serie A-tittelen nok en gang, sistnevnte anført av verdens beste spiller – fenomenet Ronaldo. Nettopp brasilianeren ble løpt ned av Mark Iuliano i Juventus’ sekstenmeter (se hendelsen på YouTube ), men dommer Piero Ceccarini vinket spillet videre.

– Da blusset anklagene om korrupsjon virkelig opp igjen. Nok en gang følte Inter at de ble ranet av korrupte Juventus, forklarer Braastad.

Like etter fikk Juventus et straffespark, på det bommet Alessandro del Piero, men «den gamle dame» vant likevel kampen – og like etter, også Serie A-tittelen. Men dommer Ceccarini holder fast ved sin avgjørelse, drøye 20 år etter.

– Jeg er fortsatt overbevist om at jeg gjorde det rette. Selv med VAR hadde jeg dømt straffespark, sa han i et intervju med Gazzetta dello Sport denne uken.

Hendelsen førte også til opphetede diskusjoner i det italienske parlamentet, da en politiker ropte «de er alle tyver!» i retning kollega og tidligere Juventus-spiller Massimo Mauro.

Calciopoli-skandalen

I 2006 ble en gjennomgående korrupsjonsskandale avslørt i italiensk fotball, og konsekvensen var blant annet at Juventus rykket ned til Serie B og mistet sine to siste Serie A-titler. Hvem som fikk dem? Inter, så klart.

– Og det gjorde så vondt for Juventus at det var nettopp Inter som fikk dem, og så tok over hegemoniet i Serie A i kjølvannet av skandalen. I tillegg vant de også Champions League i 2010, før Juventus virkelig hadde kommet seg på beina igjen, forklarer Braastad.

Den dag i dag er det fortsatt uenighet rundt de to fratatte Serie A-titlene, som Juventus mener ikke var rettmessig. Derfor opererer Juventus selv med at de har 36 titler, Inter og de andre holder fast på at de har 34.

Og heller ikke den diskusjonen stilner nok med det første.

