Blodig Ronaldo scoret to - så sjekket han kuttet over øyet med mobilen

Publisert: 21.01.18 18:20

(Real Madrid - Deportivo La Coruna 7–1) For fjerde seriekamp på rad fikk Real Madrid 0–1 i fleisen, men det ble en festkveld likevel, til og med for en blodig Cristiano Ronaldo (32).

Han fikk seg også en i fleisen.

Portugiseren sto med bare fire mål på 14 seriekamper, så lenge ut til å bli målløs mot Deportivo også, men så løsnet det i sluttminuttene:

Først en kontrollert helvolley med venstrebeinet etter et innlegg fra høyre, deretter stupte han inn Real Madrids sjette mål. Men da ble han også truffet av Fabian Schärs støvel. Det endte med et kutt over det venstre øyet, og da Ronaldo gikk blodig gikk av banen ristet han på hodet da han, via mobilen, sjekket hvordan han så ut!

Forhåpentligvis var han fornøyd i garderoben likevel . . .

Til slutt så det i hvert fall bra ut for Real Madrid, som knuste Deportivo La Coruna med 7–1. Etter hjemmetapet for Villarreal i forrige runde, og nesten uvirkelige 19 poeng opp til Barcelona, spørs det om trener Zinedine Zidane hadde klart seg unna enda en Bernabéu-smell.

Franskmannen på sidelinjen så like rolig ut som alltid da Porto-innleide Adrián Lopez satte sendte Deportivo i ledelsen, fremspilt av Arsenal-innleide Lucas Pérez, men selv Zidane må merke presset i denne forholdsvis tunge tiden.

Og der og da nærmet det seg total krise.

Men, i motsetning til i de tre foregående kampene (ett poeng til sammen), slo Real Madrid voldsomt tilbake. Utligningen kom bare minutter senere, etter et intenst press: En god Ronaldo-heading ble strålende reddet av Rubén, et Marcelo-skudd traff stolpen, før et veggspill mellom Nacho og Marcelo endte med at førstnevnte kontrollert satte inn utligningen.

Og Marcelo var ikke ferdig med forarbeid. Han jaget konstant fremover på venstrekanten, og da ballen havnet hos Gareth Bale på motsatt side vartet waliseren opp med kveldens vakreste scoring: Vred seg selv innover i banen og ballen i motsatt kryss.

Etter pause nikket Bale vakkert inn 3–1, Luka Modric styrte inn et langskudd til 4–1. Cristiano Ronaldo var i ferd med å bli veldig frustrert over at det ikke ble mål i denne kampen heller, men så ble det altså to scoringer, før Nacho til slutt ble kveldens tredje tomålsscorer.

Og da var det bare smil på Bernabéu, selv om Cristiano Ronaldo må leve med noen sting over øyet.