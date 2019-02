Ole Gunnar Solskjær omfavner Jesse Lingard etter storseieren mot Cardiff. Nordmannens inntreden i klubben har så langt preget av sterke følelser. Her er også Anthony Martial og Marcus Rashford strålende fornøyde. Foto: Cicilie S. Andersen

Seks nøkkelkamper på kort tid for Solskjær: Det er nå kjærlighetshistorien blir spennende

Ole Gunnar Solskjærs forhold til Manchester United handler uansett om kjærlighet. Men snart kan vi bli litt klokere på om stormforelskelsen kan utvikle seg til et fast forhold.

Nordmannens managerinntreden i klubben han holder så høyt, gir assosiasjoner til grunnleggende mekanismer i tilværelsen, som de fleste av oss har både euforiske og sønderknusende erfaringer med: Kjærlighetens irrganger.

Alt er jo så enkelt når sommerfuglene svirrer, godviljen legges til, svake sider ignoreres og jubel slippes løs så fort man har sjansen. Fordi alt føles så himmelstormende herlig.

Slik har starten med Solskjær i sjefsstolen vært for klubben. Manchester United hadde jo ikke akkurat hadde boblet over av lykke i det pragmatisk orienterte samlivet med en streng portugiser, som dermed måtte dumpes.

Amors piler har siden regnet over United i ukesvis, med en ballorientert bueskytter, og ennå har det ikke vært noen krangling i relasjonen.

Men det er likevel tegn på at den mest intense stormforelskelsen er på hell.

For ingen, ei heller en norsk 45-åring med legendestatus, kan regne med at livet skinner på autopilot.

Nå er kanskje noe som ligner en hverdag i ferd med å innhente forholdet mellom Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Det hadde ikke blitt knuter på tråden selv med tap mot Burnley, men å sikre uavgjort på tampen på eget gress, er likevel det første som ligner på at en ny fase kan være på vei.

Og det er da, akkurat som i alle kjærlighetsforhold, at det blir virkelig interessant å finne ut om noe er liv laga, eller om realiteten etter hvert ikke blir som man drømte, håpet og fantaserte om.

Dersom det skal lykkes å etablere noe varig, må en rekke tøffe hindre passeres. Solskjær har kommet seg greit forbi både Arsenal og Tottenham, men etter en januar med stor grad av cruise control, er de to påfølgende månedene mer interessante med tanke på fremtidsutsiktene.

På kort tid skal Ole Gunnar Solskjær gjennom seks tøffe tester. Kommer han ut av vinteren med tilstrekkelig med pasjon og poeng, og attpåtil viser evnen til å komme over en nedtur når den inntreffer, vil klubben få tiltagende problemer med å velge seg en annen partner på permanent basis.

Uforutsigbare Leicester er neste motstander ut, og deretter går turen til Craven Cottage, før det virkelig skal testes hvor godt Solskjær og spillerstallen passer sammen:

12. februar: Paris Saint-Germain.

16. februar: Chelsea

24. februar: Liverpool

6. mars: Paris Saint-Germain

9. mars: Arsenal

16. mars: Manchester City.

Innimellom toppkampene venter også Crystal Palace (som er kjent for å lage trøbbel for de store) og Southampton for Manchester United.

Uansett hvordan denne historien til slutt måtte ende, om det blir et langt og lykkelig ekteskap eller en mer kortvarig affære, vil verken Solskjær og klubbledelsen angre på at de utforsket følelsene for hverandre.

I verste fall blir de røde igjen en eks nordmannen klarer å kommunisere utmerket med.

Men det hadde vært stas om Manchester United gikk ned på kne, da...