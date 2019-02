VERDIFULLE: Fra venstre: Christian Pulisic, Gonzalo Higuaín, Frenkie de Jong og Krzysztof Piatek. Foto: REUTERS / GETTY IMAGES

Dette er de fem største januar-overgangene

FOTBALL 2019-02-01T11:23:42Z

Ikke altfor mange kioskveltere i løpet av overgangsvinduet i januar, men noe snacks er det å ta med seg. Her får du de største overgangene fra vinteren.

Publisert: 01.02.19 12:23 Oppdatert: 01.02.19 12:42

For ett år siden ble Philippe Coutinho solgt fra Liverpool til Barcelona for svimlende 1,65 milliarder kroner, det bare et par dager etter at Virgil van Dijk hadde blitt tidenes dyreste januar-overgang da han forlot Southampton til fordel for nevnte Liverpool .

Årets vintervindu kan ikke vise til samme summer. De aller største klubbene satt forholdsvis stille i båten i løpet av januars 31 dager, men noen overganger ble det jo.

Her får du de fem største basert på overgangssum:

1. Christian Pulisic, Borussia Dortmund til Chelsea

London-klubben betaler omkring 620 millioner kroner for det amerikanske stortalentet. Slv om den hurtige angrepsspilleren bare er 20 år, fikk han sitt gjennombrudd for den tyske serielederen tilbake i 2016. Har allerede rukket å spille 82 Bundesliga-kamper og har i tillegg figurert som kaptein for USAs landslag, det som tidenes yngste. Overgangen er formelt sett unnagjort, men Pulisic kommer ikke til å spille for Chelsea før til neste sesong. Han er lånt tilbake de klubben Chelsea har hentet ham fra og skal spille i Dortmund ut sesongen.

2. Paulinho, Barcelona til GZ Evergrande

For så vidt ingen «ny» overgang. Paulinho ble solgt fra Tottenham til Guangzhou Evergrande i 2015, før han var tilbake i europeisk toppfotball da han ankom Barcelona i 2017. Den overgangen stusset flere på, og det ble ikke mindre rar da Paulinho ble lånt tilbake til den kinesiske klubben etter én sesong, sommeren 2018. Nå har Evergrande benyttet seg av utkjøpsklausulen hans. Kineserne betaler i overkant av 400 millioner kroner for den 30 år gamle midtbanespilleren.

3. Leandro Paredes, Zenit St. Petersburg til PSG

Den franske hovedstadsklubben leder Ligue 1 med klar margin og er videre i Champions League, der Manchester United venter i åttedelsfinalen. Men skadesituasjonen tvang laget til å handle i januar. Neymar er ute i flere uker og Marco Verratti det samme. Paris Saint-Germain har erstattet sistnevnte med 24 år gamle Leandro Paredes, som før Zenit-tiden spilte i Serie A . Argentineren koster pariserne drøye 385 mill. kroner.

4. og 5. Lucas Paquetá og Krzysztof Piatek, begge til AC Milan

Brasilianske Paquetá og polske Piatek hentet fra henholdsvis Flamengo og Genoa for nær 340 mill. kroner hver. Spesielt sistnevnte er det store forventninger til. 23-åringen bøttet inn 13 Serie A-mål på 19 kamper i sin første sesong for Genoa, og da AC Milan mistet Gonzalo Higuaín (mer om ham under), vendte Milan øynene mot Piatek. Debuterte med 18 målløse minutter mot Napoli i serien, før han umiddelbart slo til i cupsammenheng mot samme lag. Der scoret han begge da laget vant 2–0 i kvartfinalen av den italienske cupen.

PS: Tallene er hentet fra Transfermarkt.

Stor låneoverganger

Det er ikke alle de store overgangene som kommer seg inn på listen av andre årsaker. Noen er «kamuflert» som lån, som for eksempel Gonzalo Higuaíns låneovergang til Chelsea. Han kommer på lån fra Juventus, som denne sesongen hadde lånt ham ut til AC Milan. Der gjorde han dette:

London-klubben låner den argentinske spissen ut sesongen, men har opsjon på å låne ham én sesong til for ca. 175 mill. kroner eller å kjøpe ham for nær 350 mill. kroner.

Higuaín inn førte for øvrig til at Álvaro Morata, som ble hentet til Chelsea fra Real Madrid for omkring 750 mill. kroner i 2017 , ble sendt ut. Angriperen har signert på en låneavtale som strekker seg ut 2019/20-sesongen.

Han lyktes ikke med alt han gjorde i Chelsea...

På overgangsvinduets siste dag sikret Arsenal seg en lignende avtale. De leier Barcelonas Denis Súarez ut sesongen, og har sikret seg et opsjon på kjøp. Om de ønsker å benytte seg av det, må de ut med 220 mill. kroner, ifølge rapportene .

Punget ut for talent

Den aller største overgangen gjort i januar tilhører imidlertid Ajax og Barcelona. Den katalanske giganten og den nederlandske hovedstadsklubben er enige om en overgang for stortalentet Frenkie de Jong. Han er ikke med på listen fordi den ikke trer i kraft før i sommer. Pris: opptil 842 mill. kroner .

Heller ikke Benjamin Pavards overgang fra Stuttgart til Bayern München trer i kraft før til sommeren. Den franske verdensmesteren koster Bayern ca. 340 mill. kroner.

I tillegg er det verdt å merke seg noen norske overganger, selv om de ikke er i samme prisklasse. Håvard Nordtveit er igjen klar for Premier League, mens Stefan Fulham forlater samme liga for spill i Championship .

