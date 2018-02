Lukaku snudde toppkampen mot Chelsea: – Ingen lettelse for meg

Publisert: 25.02.18 16:59 Oppdatert: 25.02.18 17:41

FOTBALL 2018-02-25T15:59:53Z

(Manchester United - Chelsea 2–1) Han har fått kritikk i lang tid, men toppkampen mot Chelsea avgjorde Romelu Lukaku (24) omtrent på egenhånd.

– Dette var ingen lettelse for meg, jeg vil bare jobbe hardt for laget, sa Lukaku til Sky Sports.

Reporteren fra TV-kanalen lurte på om kritikken har preget ham.

– Jeg har ikke brydd meg om kritikken. Jeg jobber bare hardt, svarte spissen.

Han satte inn 1–1-målet og serverte innbytter Jesse Lingard med et strålende innlegg. Slik snudde Manchester United 0–1 til til seier mot Chelsea søndag. En deilig oppreisning for Uniteds kraftspiss som har slitt med måltørke og hard medfart i engelske medier den siste tiden.

– Selvfølgelig har han kjent på kritikken. I dag svarte han på en strålende måte, sa ekspert Petter Myhre i TV 2s sending.

Første mål mot topplag

Det var Chelsea som kom best i gang på Old Trafford. Først traff Alvaro Morata tverrliggeren, før de kom på en stormfull kontring anført av Willian og Edin Hazard etter halvtimen. Førstnevnte ble spilt fri alene med David de Gea og banket til: 1–0 til Chelsea. Dog et skudd Uniteds superkeeper burde reddet.

Men United svarte minutter etterpå. Hjemmelaget tråklet seg fint gjennom Chelsea-forsvaret, Anthony Martial fant Lukaku som satte inn utligningen da han fikk ballen snaut seks meter fra mål.

Dette var belgierens seriemål nummer 13, men hans første mot et av Premier Leagues topplag (8.plass og oppover på tabellen).

Lukaku-volley

Etter sidebytte lugget det i angrep for Chelsea. Det var United som styrte mye av det som skjedde ute på banen og de 80 000 tilskuerne begynte å føle at en seier kunne være innenfor rekkevidde.

Hete Lukaku vartet opp med et nydelig volleyforsøk, som Chelsea-keeper Thibaut Courtois akkurat fikk slått over mål. Så kom vinnermålet kvarteret før slutt.

Lukaku slo inn fra høyre, foran mål ventet innbytter Lingard som brukte pannen til å bli matchvinner.

Mourinhos personlige triumf

Morata satte ballen i mål fem minutter før slutt. Linjemannen mente spanjolen sto i offside og annullerte 2–2, avgjørelsen så meget marginal ut, muligens ble Chelsea snytt for poeng.

Da dommeren blåste av jublet nok United-manager José Mourinho innvendig . Å møte gamleklubben, som sparket ham i desember 2015, vil alltid være spesielt. Og i det siste har han også hatt en offentlig ordkrig med Antonio Conte, men den så ut til å være lagt til side nå, for underveis i kampen sto de to og smilte, vekslet noen ord og flirte langs sidelinjen.

Etter kampslutt var det bare portugiseren som smilte. Dermed er United på 2. plass igjen, med seks poengs luke til Chelsea på 5. plass.

– Det vil bli vanskelig for Chelsea å spille seg inn i Champions League neste sesong, sa Conte til Sky Sports.