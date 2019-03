MÅ OVERBEVISE SJEFEN: Lars Lagerbäcks mest benyttede og mest produktive spiller Mohamed Elyounoussi (i midten) sliter med spilletid i Southampton før Norges EM-åpning. Til venstre med ryggen til: Ola Kamara. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Status på 30 landslagsaktuelle spillere: Benket Moi bekymrer landslagsledelsen

Tirsdag presenterer landslagssjef Lars Lagerbäck årets første landslagstropp til EM-kvalifiseringskampene borte mot Spania og hjemme mot Sverige. VG har tatt tempen på de 30 mest aktuelle spillerne og sett hvordan de har de har prestert i klubblaget siden nyttår.

Der finner man både hete og kalde spillere, og en av dem i den siste kategorien er Mohamed Elyounoussi (se hele listen lenger ned i artikkelen).

24-åringen har spilt mest av alle under Lars Lagerbäck og ingen har vært direkte involvert i flere mål. Men situasjonen i Southampton ser ikke bra ut, og assistenttrener Per Joar Hansen innrømmer at mangelen på spilletid for den kreative flanken ikke er gode nyheter før EM-kvalifiseringen starter mot Spania i Valencia (23. mars) og Sverige på Ullevaal (26. mars).

– Vi blir alltid bekymret når spillere ikke får spilletid. Så er det med spilletid veldig individuelt. Det kan være forskjell på en som har spilt lenge ute i Europa og en relativt ung som spiller som ender i fryseboksen. Moi kom fra et lag som dominerer og vinner (Basel) til en klubb som slåss for eksistensen. Da er det litt andre krav, sier Lagerbäcks høyre hånd til VG.

– Det er en periode Moi bare må gjennom. Han må oppleve det og takle det. Han har fått innhopp og må begynne der: Vise at han skal spille når han får sjansen til å komme inn, fortsetter Per Joar Hansen.

Manageren: Mangler fysikk

Mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær i forrige Premier League-runde ble Southampton-proffen sittende på benken gjennom hele matchen – for annen gang på rad. På pressekonferansen etterpå spurte VG om hvordan den østerrikske manageren Ralph Hasenhüttl vurderer nordmannens situasjon i klubben:

– Moi viser på trening nå at han blir bedre og bedre. Han må tilpasse seg det veldig fysiske spillet i Premier League. Hvis han gjør det, tror jeg han har noen svært gode kvaliteter som vi kan bruke i laget vårt, svarer Hassenhüttl.

Han har ledet i Southampton i 16 kamper i serie og cup etter han overtok i desember. Elyounoussi har bare fått starte tre – og kun én av de 14 ligakampene i samme periode. Under Lars Lagerbäck har det vært motsatt. Elyounoussi har vært blant de aller viktigste siden svensken overtok i januar 2017.

Mois syv målpoeng – fem scoringer og to assists – er mest i Lagerbäcks periode (samme som Joshua King). Sarpingen har dessuten spilt hele 17 av 19 kamper. Det er mest av alle de 38 spillerne Lagerbäck har benyttet på sine to år som norsk sjef.

Under følger VGs gjennomgang av de 30 aktuelle navnene for neste tropp!

I TOPPFORM: Martin Ødegaard (til venstre), Markus Henriksen, Rune Almenning Jarstein og Joshua King er garantert med når landslagssjef Lars Lagerbäck presenterer troppen tirsdag. Foto: GETTY IMAGES/AP

DE SOM DOMINERER:

1. Rune Almenning Jarstein (34), Hertha Berlin

Keeperen har spilt hvert minutt i åtte av åtte kamper (inkludert to ekstraomganger) i Bundesliga og tysk cup. Holdt nullen i én kamp.

2. Joshua King (27), Bournemouth

Ikke med i de to siste landskampene i 2018, men spilt hvert minutt i samtlige ni Premier League-kamper, stort sett i rollen han vil ha – nemlig spydspiss. Fire scoringer.

3. Markus Henriksen (26), Hull

Hull-kapteinen har spilt hvert minutt i samtlige ti Championship-kamper i 2019. Én scoring fra midtbanen i samme periode for klubben som jakter playoff-plass til Premier League. Var aktuell for overgang i januar.

4. Martin Ødegaard (20), Vitesse

Startet åtte av åtte kamper i Æresdivisjonen og cupen og leverer bra med målpoeng om dagen: Fire målgivende og to scoringer, noen av dem kan du se her:

DE SOM SPILLER FAST:

5. Sten Grytebust (29), Odense

Keeperen har (som vanlig) stått alt siden den danske ligafotballen startet opp igjen etter vinterpausen. To rene bur på fem kamper, fire i Superligaen og én i cupen for et OB som kjemper om topp tre-plassering i Danmark.

6. Kristoffer Vassbak Ajer (20), Celtic

Meldte også forfall til forrige Norge-samling, men forlengst tilbake i Celtic-laget. Startet ni av 13 kamper i 2019, alle som midtstopper, og totalt vært på banen i ti. Ett rødt kort ga én kamps suspensjon.

7. Sigurd Rosted (24), Gent

Midtstopperen spiller alt i om han ikke blir utvist eller følgelig suspendert (har misset så mye som tre kamper på den måten i 2019). Han har også markert seg med flere scoringer denne sesongen:

8. Fredrik Midtsjø (25), AZ

Spilt hver eneste minutt i totalt ni kamper i Æresdivisjonen og cupen og er den i AZs norske trio som nyter aller størst tillit. Ikke i Lagerbäcks tropp i november.

9. Jonas Svensson (26), AZ

Har i motsetning til trønderkompis Midtsjø vært ute et par matcher for Alkmaar-klubben, men regnes som fast på laget. Fem 90-minuttere, byttet ut én gang og stått utenfor tre kamper.

10. Mats Møller Dæhli (24), St. Pauli

For første gang i seniorkarrieren er han både skadefri over tid og bankers i elleveren. Startet fem av seks kamper siden årsskiftet (pluss ett innhopp) for klubben som kjemper om opprykk fra 2. Bundesliga. Ikke i troppen sist.

11. Haitam Aleesami (27), Palermo

Spilt 90 minutter i de fire siste serierundene for Serie B-klubben som ligger på direkte opprykksplass. Fikk spille én av de fire siste landskampene må høsten, ellers i troppen uten å få spilletid.

12. Martin Linnes (27), Galatasaray

Populær mann i heftig kampprogram i Tyrkia, der hedmarkingens Galatasaray har rukket 13 kamper siden nyttårsaften. Startet ni oppgjør i ligaen, cupen og Europa League, samt ett innhopp. Kan være nær startplass mot Spania på back eller kant.

DE SOM HAR SKIFTET KLUBB:

13. Håvard Nordtveit (28), Fulham

Etter to Bundesliga-runder utenfor troppen til Hoffenheim, gikk midtstopperen på lån til Premier Leagues bunnlag Fulham. Spilt tre 90-minuttere av fem mulige etter overgangen, men fortsatt til gode å vinne en kamp med London-laget.

14. Stefan Johansen (28), West Bromwich

Landslagskapteinen er også på lån, fra Fulham i Premier League til West Bromwich i Championship som jakter direkte opprykk. Iskald i Fulham på nyåret (én kamp som ubenyttet reserve av fem mulige), startet tre av syv etter klubbskiftet. Slet med sykdom forrige uke.

15. Ole Kristian Selnæs (24), Shenzen

Lagerbäcks beste spiller i fjor høst vil nok få landslagsplassen debattert etter overgangen fra Europas femte beste liga til Kina. Rakk tre 90-minuttene i Ligue 1 for Saint-Étienne før turen østover, der han klemte til med to scoringer og en (ikke-ferdigscoret) målgivende i debuten som også var ligaåpningen for Shenzen:

16. Alexander Sørloth (23), Gent

Har fått sving på sakene etter at marerittoppholdet i Crystal Palace ble byttet ut med belgisk toppliga. Spilt nesten alt i både serie og cup – og scoret fire mål. Mistet egentlig landslagsplassen med manglende spilletid i fjor høst, men kom inn etter forfall i Nations League-avslutningen. Derfra huskes han nok best for en bom på åpent mål.

17. Ola Kamara (29), Shenzen

Har vært utenfor sesong etter de to målene som sikret Norge gruppeseieren i Nations League i november. Har siden byttet ut USA og Los Angeles med Selnæs’ klubb Shenzen på tampen av det kinesiske overgangsvinduet og ikke vært på banen for sin nye klubb.

DE ER IKKE I GANG:

18. Tarik Elyounoussi (31), AIK

Sverige har i likhet med Norge ikke startet ligasesongen, men Elyonoussi og den regjerende mesteneren i Allsvenskan har startet 2019 med tre cupkamper mot tre lag fra nivå to. Nordmannen har startet alle og scoret ett mål.

19. Birger Meling (24), Rosenborg

Mange trodde landslagets foretrukne venstreback skulle skiftet ut Norge i januar, men tilbudet som var det rette både for Rosenborg og Meling kom aldri. Har deltatt for fullt i Rosenborgs oppkjøring og spilt 90 minutter i samtlige fire treningskamper så langt.

20. Even Hovland (30), Rosenborg

Løste mannefallet på Norges midtstopperplass under den ene samlingen i fjor høst med en ålreit kamp hjemme mot Slovenia. Også trent for fullt i forsesongen.

21. Tore Reginiussen (32), Rosenborg

Er tilbake i full trening for den norske dobbeltmesteren etter å ha slitt med sykdom tidligere i oppkjøringen. Kan være aktuell for den fjerde stopperplassen i troppen i konkurranse med klubbkamerat Hovland.

DE KALDE:

22. Moi Elyounoussi (24), Southampton

Lars Lagerbäcks viktigste offensive spiller sammen med Joshua King trøbler i Southampton. Fikk prøve seg i to kamper i FA-cupen, men på ni Premier League-runder i 2019 er det kun blitt tre innhopp på totalt 61 minutter. Beholder nok plassen i troppen, kan bli debatt rundt plassen på laget. Avsluttet landslagsåret med å bli utvist mot Kypros, men karantenen slår ikke inn før om to år.

23. Iver Fossum (22), Hannover

Herdet seg gjennom en tøff førstetid i den tyske klubben og var på banen i ni av ti landskamper i 2018. Nå sliter 22-åringen fra Buskerud med spilletid, klubben kjemper mot nedrykk og har skiftet trener. Kun én av syv kamper fra start i 2019 og to innhopp. Hannover med én uavgjort og seks tap på disse syv matchene.

24. Bjørn Maars Johnsen (27), AZ

Har ikke klart å følge opp kanonsesongen fra ADO i Alkmaar. Lagets tredje nordmann er den minst brukte; kun én kamp fra start og fire innhopp på de ni AZ-mulighetene i 2019. Mannen med det uhyre viktige utligningsmålet mot Slovenia kan stå i fare for å ryke ut av troppen.

25. Morten Thorsby (22), Heerenveen

Fremstår like kald som skøyteisen i Thialf i sin nederlandske hjemby. Har signert for italienske Sampdoria og reiser dit til sommeren, og det er trolig grunnen til hans høyst beskjedne spilletid i 2019: Har tre kamper som ubenyttet reserve og ett innhopp i Æresdivisjonen. Det kom fem minutter på overtid...

PÅ «REHAB»: Sander Berge (til venstre) og Omar Elabdellaoui har slitt med skader i 2019 og kjemper mot klokka for å bli klare til landskampene. Foto: Bjørn S. Delebekk

DE SKADEDE:

26. Sander Berge (21), Genk

Kun spilt én kamp for den belgiske ligalederen i 2019 på grunn av en overbelastning. Skal etter planen begynne å trene tøffere nå, så uttaket blir en kamp mot klokka – og vil skje i overensstemmelse med de medisinske apparatene i landslagsledelsen og Genk. Men er på vei tilbake.

27. Omar Elabdellaoui (27), Olympiakos

Har vært ute siden han fikk hamstringtrøbbel og måtte forlate banen tidlig mot Panionios 2. februar. Rakk tre fulle ligakamper før det. Lagerbäcks visekaptein var strålende for Norge i fjor høst og må bruke de kommende ukene godt for å komme i god nok fotballform til kvalikkampene.

28. Ørjan Nyland (28), Aston Villa

Røk akillesen i romjulen og er ute til sommeren. Landslaget ønsker å ha tre keepere i troppen, og Nyland blir dermed erstattet med en ny burvokter til landslagssamlingen.

DE KAN FÅ SJANSEN:

29. Per Kristian Bråtveit (23), Djurgården

Har startet sesongen med tre cupkamper med sin nye svenske klubb etter overgangen fra Haugesund. Det kan vippe ham inn som ny tredjekeeper i troppen, siden RBKs André Hansen har avvist landslagets ønske om comeback nå. Sondre Rossbach i Odd er utfordrer, men han har nylig brukket fingeren og er ikke i gang med konkurransekamper. For øvrig var det samme duo som kjempet om keeperplassen på U21-landslaget i fjor høst, da Bråtveit sa nei til videre spill som en konsekvens av at han som oftest var bak Rossbach i køen.

30. Erling Braut Haaland (18), Red Bull Salzburg

Tenåringen ble lansert som landslagsaktuell etter hans råsterke andre halvår i Eliteserien og prestasjonene i Europa League-kvalifiseringen for Molde. Fått to innhopp på til sammen 35 minutter for Salzburg, som også er med i Europa League i tillegg til østerriksk serie og cup. Er neppe inne i troppen.