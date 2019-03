LSK-KVINNE: Elise Thorsnes har vunnet titler for tre norske klubber fra før. Nå har hun skrevet kontrakt med LSK Kvinner, som onsdag spiller Champions League mot Barcelona. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Elise Thorsnes takket nei til høyere lønn – valgte CL-eventyr med LSK

LILLESTRØM (VG) Elise Thorsnes (30) har vært ute med skade i åtte måneder, men er klar for LSK Kvinners Champions League-kvartfinale mot Barcelona.

Hun har allerede titler for tre norske klubber (Røa, Stabæk og Avaldsnes), men nå vil kvinnen fra Leikanger være med på Lillestrøm-eventyret – som fortsetter i Barcelona førstkommende onsdag.

– Det koster ikke meg en kalori å bytte klubb – hvis den er bedre. Jeg vil vinne titler, det er derfor jeg driver med dette.

– Selv om du kunne ha fått bedre betalt et annet sted?

– Jeg kunne ha fått mye bedre betalt et annet sted, men jeg har aldri valgt klubber etter økonomi. Jeg vil spille på det laget som er best.

Elise Thorsnes er en herlig åpenhjertig kvinne i en stadig mer sminket fotballverden. Champions League-kvarten mot Barcelona og sommerens VM gjør at lysten til å lykkes er større enn noen gang.

– Barcelona-kampene og det gode medisinske apparatet her i LSK ble avgjørende. At jeg må jobbe litt som lærervikar i tillegg til fotballen, ser jeg ikke som noe problem. Det er greit å ha andre ting å tenke på også.

Hun debuterte på høyeste nivå som 17-åring – ikke så uvanlig i kvinnefotball. Det er mer uvanlig at hun fortsatt holder koken som 30-åring.

– Det er bare meg og Isabell (Herlovsen) igjen av 1988-årgangen.

Men kroppen har fått mye juling gjennom årene. Elise Thorsnes reiser seg og viser krumbøyd hvordan hun «jekker» opp seg selv fra sengen hver morgen. Sist sommer var det helt krise med «hamstringen», muskulaturen på baksiden av låret. Det begynte da hun spilte i Australia (Canberra) i 2017 og fortsatte i USA (Salt Lake City) i 2018.

MATCHVINNER: Elise Thorsnes (t.h.) avgjorde cupfinalen mot Avaldsnes i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes

– I juni/juli i fjor tok jeg beslutningen om å dra hjem og bli operert. I USA mente de at MR-bildene viste betennelse i hamstringen, men da jeg kom hjem til norske leger fant de ut at to av tre fester i hamstring var nesten røket av. Så da var det bare inn og bli operert.

Elise Thorsnes spilte ikke en fotballkamp på syv-åtte måneder. Nå er hun tilbake, tidsnok til å være med på et norsk Champions League-eventyr.

– Jeg merker at det tar lengre tid å komme tilbake nå enn etter tidligere skader. Jeg er ikke 20 lenger. Men her om dagen fikk jeg den gode følelsen tilbake.

Hun har spilt mest spiss i treningskampene, men har også vikariert som midtstopper. Og på landslaget har hun tidligere spilt back.

– Jeg håper at det blir spiss, men jeg stiller selvfølgelig der Hege (Riise) trenger meg.

– Hvordan er det å spille sammen med Guro Reiten?

Elise Thorsnes blir nesten drømmende i øynene:

– Jeg vet at vi tenker veldig likt. Det er ganske unikt å finne en medspiller som du tenker så likt med. Det gjelder bare å få utførelsen riktig også. Jeg tror vi skal få fine relasjoner på topp.

– Vil du utenlands igjen?

– Jeg føler meg ikke ferdig med utenlandsdrømmen. USA-oppholdet var veldig preget av skader, så jeg har ikke lagt vekk drømmen helt. Men jeg må først se om jeg kommer tilbake på høyt nivå – før jeg kan ta steget ut igjen.

LSK Kvinner møter Barcelona borte i den første kvartfinalen onsdag. Trener Hege Riise er nøktern optimist:

– Barcelona er ikke like gode som de beste i Tyskland og Frankrike, men vi møter et veldig godt lag. Vi øyner likevel en mulighet til å matche dem, i hvert fall taktisk. De har internasjonale spillere og har større erfaring i Champions League enn oss. Men de er ikke like strukturerte som de beste lagene i Europa.

Og en liten detalj: Barcelona må spille bortekamp på Åråsen i slutten av mars ...