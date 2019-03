Celina-scoring til ingen nytte – Manchester City ble for sterke

(Swansea – Manchester City 2–3) Bersant Celina (22) sendte Swansea vakkert opp til 2–0 i første omgang, men etter hvilen startet Manchester City snuoperasjonen og tok seg videre til semifinalen i FA-cupen.

Publisert: 16.03.19 20:18







Scoringer av Bernardo Silva og to mål av Sergio Agüero gjorde at City snudde 0–2 til 3–2 etter pause.

Før hvilen var det derimot en med norske aner som viste seg frem.

Ballen gikk på én-touch fra Swanseas forsvar, via midtbanen og opp i angrep. Og plutselig befant Celina seg helt ledig i Citys 16-meter.

Kosovo-nordmannen fikk ballen og på én berøring bøyde han ballen opp i krysset til 2–0 bak en sjanseløs Ederson i City-buret.

– Dette er Manchester City -fotball av Swansea! Har du sett noe bedre, utbrøt Morten Langli i Viasat-studio.

Vålerenga-trener Ronny Deila sparte heller ikke på superlativene.

– En mønsterangrep. Å gjøre dette mot Manchester City er helt enormt, sa Deila.

Tidligere i omgangen sørget et straffespark for en drømmestart for Celina og Co.

Backen Connor Roberts rundlurte Fabian Delph med en retningsforandring inn i boksen etter knappe 20 minutter og ble felt. Dommeren pekte på straffemerket.

Den var det Matt Grimes som fikk ta, og ikke Celina.

Celina gjorde seg nemlig bort i midtuken mot West Brom, med en straffebom som etter hvert har gått sin seiersgang på Internett – med negativt fortegn (se videoen under).

Grimes gjorde derimot ingen feil fra 11-meteren og hamret ballen opp i krysset til 1–0.

Etter hvilen var det et annet City-lag som kom på banen. Raheem Sterling, Alexander Zinchenko og Agüero kom inn etter 64 minutter, og plutselig fikk City andre strenger å spille på.

Først fant Agüero Bernardo Silva i boksen etter 69 minutter til 1–2. Deretter scoret argentineren på en omdiskutert straffe. Og to minutter før slutt stupheadet han inn seiersmålet til 3–2.

Men scoringen burde vært annullert for en offside på Agüero, men videodømming (VAR) gjelder ikke i FA-cupen denne sesongen.

