FEIRER: Robert Lewandowski (eks-Dortmund) jubler etter en Bayern-scoring mot Hannover rett før jul. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Bayern München-overgangsforbud for Dortmund-stjerner

FOTBALL 2019-01-18T14:58:13Z

Borussia Dortmund har bestemt seg for å ikke lenger selge spillere til den mektige erkerivalen Bayern München.

Rolf Brown

Publisert: 18.01.19 15:58

Etter seks strake år som Bundesliga-mestere har Bayern München i inneværende sesong endelig fått ordentlig kamp om ligagullet. Med kveldens oppstart av vårsesongen og kampen Hoffenheim – Bayern München er sistnevnte seks poeng bak tabelleder Borussia Dortmund .

Fredag kan vanvittige 263 millioner kroner bli dine ved å spille på Eurojackpot. Husk å levere kupongen din før kl. 19.00 gjennom Tipster!

Dortmund har selvtillit på banen, og nå tydeligvis selvtillit også utenfor. For ifølge den tyske storavisen SportBild har klubbens lederskap sett seg lei på at lagets stjerner forsvinner til konkurrenten Bayern München. Etter at laget sist vant ligagullet i 2012 har nøkkelfolk som Mats Hummels, Mario Götze og Robert Lewandowski forsvunnet til konkurrenten i sør.

– Jeg forstår godt hvordan Dortmund tenker. Skal de ha noen som helst sjanse til å ta opp kampen med Bayern München så er de nødt til å tenke i de baner, sier tysk fotballekspert Jan-Åge Fjørtoft (52).

– Egentlig skulle de ha gjort det før for Bayern München har holdt på med å skaffe seg andre lags stjerner tidligere. Både Werder Bremen og Borussia Dortmund i en tidligere periode har blitt tappet for sine beste folk. Det har Bayern kunnet gjøre fordi de 1) har hatt økonomi til det, og 2) fordi de har hatt en enorm tiltrekning på gode tyske fotballspillere, påpeker den tidligere Eintracht Frankfurt-stjernen.

I tillegg til å nekte spilleroverganger til Bayern så har Dortmund bestemt seg for selge stjerner før de starter sitt siste kontrakts-år – noe de gjorde da talentfulle Christian Pulisic signaliserte at han ikke ville forlenge kontrakten, og derfor ble solgt til Chelsea tidligere i januar. Dette for å unngå å lide økonomisk tap gjennom en fri transfer-overgang.

Fjørtoft fremholder at Bayerns mange spillerinnkjøp av andre klubbers stjerner i sin tid har vært demotiverende for disse lagenes fans, og så har det bidratt til å svekke spenningen. Derfor er denne nye Dortmund-strategien gode nyheter for tysk fotball.

– Uten å ville gjøre Bayern til den store stygge ulven, for de har jo opp gjennom årene bare gjort det de kan for å styrke sin egen posisjon. Men heldigvis har Dortmund kommet i en slik situasjon at de kan kjøre en slik linje. De har økonomisk styrke etter flere stjernesalg som Ilkay Gündogan til Manchester City og Ousmane Dembélé til Barcelona, understreker Fjørtoft, som legger til at Dortmund har et meget kompetent lederskap i Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, og mangeårig Dortmund-spiller Sebastian Kehl. I tillegg er den gamle landslagshelten Mathias Sammer ekstern rådgiver for klubben.

VGs tips: Borteseier

Hoffenheim-Bayern München drar i gang vårsesongen i tysk Bundesliga. Hoffenheim står uten tap på ti bundesligakamper, som er vel og bra. Men de seks seneste av dem var uavgjortkamper som kanskje ikke er så imponerende.

Bayern München leverte mange svake resultater i høst, men fikk mer taket på det etter hvert. De fem siste bundesligakampene ble vunnet. Og fem av seks seneste bortekamper endte med triumf.

Veteranene Arjen Robben (kant) og Franck Ribéry (kant) er skadet, men den nye kanadieren Alphonso Davies (mb) er klar for sin Bundesliga-debut. Hoffenheim-kaptein Kevin Vogt (f) har ristet av seg en smell.

Vi kjører et bortespill til 1,52 i odds. Men se opp for et målscorerspill på Robert Lewandowski hvis det dukker opp på Norsk Tippings websider. Polakken har totalt scoret 14 ganger på Hoffenheim-burvokter Oliver Baumann. Derfor er Baumann én av Lewandowskis favorittmotstandere. Spillestopp er kl. 20.25 og Viasport 1 viser kampen.