FORSVANT FØR KONTRAKTEN UTLØP: Mikkel Diskerud, her i duell med Demar Phillips, gikk til Manchester City etter oppholdet i den amerikanske ligaen MLS, der han spilte for New York City FC. Foto: Julie Jacobson / TT NYHETSBYRÅN

Mysteriet: Derfor fikk «Mix» millionkontrakt av Manchester City

FOTBALL 2019-01-17T08:32:48Z

Hvorfor valgte Manchester City å gi Mikkel «Mix» Diskerud (28) en kontrakt verdt 31 millioner kroner, når ingenting tyder på at Premier League-klubben selv har ønsket å benytte seg av den tidligere eliteseriespilleren?

Publisert: 17.01.19 09:32

November 2014: Advokat Ole Petter Drevland sender en e-post til agentselskapet Doyen Group. Tema er Rosenborg-profil Mikkel «Mix» Diskerud.

«Spillerens kontrakt med Rosenborg utløper i desember 2014. Vi har ingen konkrete tilbud på spilleren ennå. Vær så snill å ha ham i bakhodet, spesielt hva gjelder Spania, som er førstevalget hans» skriver Drevland.

Det ble aldri spansk fotball på Diskerud. To måneder etter den nevnte e-posten, falt valget i stedet på Major League Soccer og New York City.

Det er et valg som på underlig vis har ført til at han i dag er eid av Manchester City , samtidig som han spiller fotball i Sør-Korea.

Historien om Diskeruds reise fra USA, til svensk fotball – gjennom Manchester City – og deretter videre til K-ligaen i Asia, er på sett og vis også en fortelling om hvordan Manchester City har rullet ut et edderkoppnett av samarbeidsklubber.

Og hvordan stormakten kontrollerer dusinvis spillere, som tilsynelatende aldri er tiltenkt spill i Premier League.

Dokumentene denne saken baserer seg på, stammer fra «Football Leaks». En anonym kilde overleverte 70 millioner dokumenter til Der Spiegel, som delte disse videre med European Investigative Collaborations (EIC), der VG er en partner.

Januar 2015: Mikkel Diskerud hadde lagt bak seg en sesong helt på det jevne i Rosenborg idet han landet i New York 12. januar. Et halvt år tidligere var han med i USAs VM-tropp. Men spilleren med nummer ti på ryggen fikk ikke et eneste minutt på banen i Brasil.

God lønn

Nå var han på vei til landslagssamling i Los Angeles, men stoppet noen få timer for å gjøre promoarbeid i forbindelse med den ferske overgangen til New York City.

Den skulle annonseres dagen etter og ville gi «Mix» en årslønn på 750.000 dollar (6,4 mill. kroner etter dagens kurs). Etter fire år skulle lønnen etter planen stige til 784.259 dollar.

«Timingen er strålende, i forkant av MLS-møter og superdraften i Philadelphia på onsdag og torsdag, og gir oss et bra momentum og en svært positiv nyhet idet vi går inn i en uke der amerikansk sportspresse vil fokusere på MLS. Vi koordinerer annonseringen med Mix og hans gjeng. Den vil skje gjennom omfattende materiale som vi har hentet inn med ham i dag. Deretter blir det en aggressiv strategi i sosiale medier, siden Mix er veldig aktiv og føles på alle plattformer» skrev en ansatt i New York City i en intern e-post VG har fått tilgang på gjennom dokumentlekkasjen Football Leaks.

Diskerud spilte 23 kamper i sin første sesong i USA. For lagets del gikk det ikke all verden, og i november 2015 ble treneren fjernet. Inn kom i stedet den tidligere storspilleren Patrick Vieira. Han forlot jobben med talentutvikling i Manchester City.

Interne dokumenter viser at Vieira nærmest umiddelbart ville kvitte seg med Mikkel «Mix» Diskerud.

Allerede i januar 2016 – etter år etter Diskeruds ankomst – skrev en person i City Football Group følgende:

«Patrick (Vieira, journ. an.) mener Diskerud er femte- eller sjettevalget hans på midtbanen. Det ble diskutert muligheter for å selge/bytte ham bort, og reinvestere pengene i posisjonene #7/11/6B. Patrick og Claudio (sportsdirektør) vil fly til Arizona i morgen og fortelle Diskerud hvordan ståa er. Han har en klausul mot å kunne byttes bort, og de blir ikke kvitt ham på noen enkel måte. NYC vil måtte selge ham, og spilleren vil måtte være fornøyd med dette».

«City Football Group» er morselskapet som styrer alle fotballklubbene som sokner under Abu Dhabi-milliardæren sjeik Mansour bin Zayed.

Eier mange klubber

Selve navet i nettverket, den største klubben, er naturligvis Manchester City.

Men City Football Group kontrollerer også hele eller deler av New York City (USA), Melbourne City (Australia), Girona (Spania), Yokohama (Japan) og Club Atletico Torque (Uruguay).

Mix Diskerud fikk ikke mye spilletid i 2016-sesongen, og ble leid ut til IFK Göteborg i 2017. Det var først i januar 2018 at noe overraskende skjedde: På instagramkontoen dukket Mix plutselig opp i Manchester City-drakt. Han hadde signert en kontrakt over 4,5 år, skrev norskamerikaneren.

Diskeruds sluttavtale med New York City, merket «konfidensiell», ble signert 25. januar 2018. Den inneholdt ikke stort annet enn et løfte om å få den lønnen klubben skyldte ham, samt at han sto fritt til å gå til hvilken klubb han selv ønsket.

Trolig var det valget tatt for lengst, for Diskerud byttet bare klubb internt i City Football Group-familien. Allerede dagen etter, 26. januar 2018, skrev midtbanespilleren under på en 20 sider lang avtale med Manchester City.

Den gir ham en totalsum på 2,86 millioner pund, snaut 31 millioner kroner, for perioden frem til 30. juni 2022. Om man deler på antall år i avtalen, gir det en tilnærmet lik lønn som i New York.

Likevel kom det ingen formell annonsering fra den engelske storklubben sin side. Ingen pressemelding. Ingenting.

Hverken Manchester City eller Mix benyttet seg av noen agent. Det er heller ikke noe som tyder på at det var noen overgangssum inne i bildet. Og i stedet for å spille for Manchester City, ble Mix nok en gang lånt ut til IFK Göteborg.

Deretter, i sommer, gikk turen videre til sørkoreansk fotball og utlån til klubben Ulsan Hyundai. Den klubben er ikke eid av City Football Group.

Professor-svar

Og da gjenstår spørsmålet: Hva vil Manchester City med en spiller som Mikkel «Mix» Diskerud? Hvorfor ikke bare la ham gå gratis dersom New York City ikke ønsket norskamerikaneren lenger?

Ved Salford Business School like utenfor Manchester, jobber professor Simon Chadwick med sport og eierskapsstrukturer. Han mener Mix Diskerud ikke er noe unikt eksempel på hvordan Manchester City vil kontrollere spillere som egentlig ikke er gode nok for klubbens førstelag.

Alt henger sammen med det verdensomspennende nettverket av klubber under City Football Group-paraplyen.

– Vi hadde en person tilknyttet Manchester City på skolen vår nylig. Han snakket om dette og sa at hovedgrunnen til at man har et slikt francaise-nettverk, er speiding av talenter. Uansett hvor i verden det finnes et talent, så skal City-gruppen identifisere vedkommende så fort som mulig, og før rivalene gjør det, sier Chadwick til VG.

Han trekker også frem andre årsaker til den spesielle strukturen:

– Om en spiller ikke er god nok for Premier League, så kan han parkeres i Girona eller andre klubber, inntil det dukker opp muligheter i en av klubbene i City-nettverket. I enkelte andre tilfeller handler det også om å sikre seg en spiller for å hindre rivaler i å få ham, sier professoren.

Chadwick nevner Paul Pogba. Han spilte som ung for Manchester United, før han forsvant til Juventus for en slikk og ingenting. Da United deretter hentet ham tilbake igjen, kostet han plutselig nærmere en milliard kroner.

– Klubber er mye mer forsiktige nå for tiden, når det er snakk om å slippe spillere gratis. Det innebærer en finansiell risiko. Ved å ha et francaise-nettverk som City-gruppen har, så sikrer man seg. Selv om de ikke ønsker ham i England, kan de sende ham til Uruguay eller USA, i tilfelle han skulle slå til om noen år. Så selv om Pep Guardiola ikke vil bruke ham, og de kan gi ham bort gratis, så velger de heller å beholde ham i nettverket, sier Simon Chadwick.

Den globale organiseringen til Manchester City er ikke ukontroversiell. Kritikere har hevdet at den åpner opp for en rekke problematiske sider.

Et eksempel dukket opp i 2016, da Manchester City kjøpte 23 år gamle Anthony Cáceres fra den australske klubben Central Coast Mariners. Men i stedet for å bruke ham i England, ble Caceres lånt rett ut igjen til Citys søsterklubb i Australia, Melbourne City FC – som også er under City Football Group-paraplyen.

Det skapte furore, for i den australske ligaen er overgangssummer bannlyst. Nå hadde City-gruppen plutselig omgått reglene på snedig vis.

Kina neste?

Eksperter bare venter på at City Football Group skal vokse ytterligere. Oppkjøp av en kinesisk klubb, kanskje i Shanghai, virker å være det som er nærmest i tid. Men også India skal være et marked nettverket snuser på.

Samtidig er altså Mikkel Mix Diskerud for tiden i Sør-Korea, på utlån fra Manchester City.

– Med to år igjen av kontrakten, ville City Football Group uansett ha brukt penger på å kjøpe ham ut av dagens avtale. Det blir en spekulasjon, men jeg tipper han kan være aktuell for en av de andre klubbene i City Football Group, og på den måten skaffe interesse som gjør at de får en liten sum for ham ved et salg, sier forfatter Simon Hughes til VG.

I boken «On the Brink; A Journey Through English Football’s North West» ser han nærmere på nettverket av klubber som Manchester City er en del av. Hughes omtaler det hele som «ekstremt komplekst».

Han mener langtidsmålet til City Football Group trolig er å eie én stor klubb på hvert kontinent.

– Målet er global dominans, på absolutt alle nivåer, mener forfatteren.

Han understreker at de søkkrike klubbeierne ikke kaster penger etter alt som rører seg. Det viser også Football Leaks-kommunikasjon VG sitter på: Selv om en stjerne som Sergio Agüero kan fremforhandle en astronomisk kontrakt, diskuterer City-ledelsen småsummer ned på detaljnivå når det er snakk om mindre kjente spillere og akademielever.

– City Football Group pleier ikke å gi slipp på spillere. Det er en tanke bak alt de gjør. Signeringen av Diskerud kan kanskje fremstå litt rar, men jeg blir ikke overrasket om han ender opp i en av de andre klubbene til CFG, for han har jo åpenbart noe å fare med, sier Simon Hughes.

Dette mener Diskerud

Mens Mikkel Diskerud er opptatt med kampforberedelser i Sør-Korea, sier agentpappa Paal Diskerud at det rent sportslig «lugget» for New York i sønnens første sesong i klubben. Mix opplevde også at klubben var på et lavere sportslig nivå enn forventningene, skriver han i en e-post til VG.

«De som driver MCFC har trolig hele tiden hatt sans for Mix, og håper han skal nå sitt toppnivå; som da USA-landslaget hans i løpet av samme uke puttet fire mål på Nederland i Amsterdam, og slo VM-vinner Tyskland i Tyskland mens Mix storspilte i begge, og også vakkert scoret. Det er nok bakgrunnen for at de nå langsiktig har satt en plan hvor Mix skal forsøke å finne tilbake der han var i 2014/2015 (interesse fra klubber i Mexico, Spania, Belgia, Nederland, England, Skottland, Italia m.fl.)» skriver Paal Diskerud.

Han forteller om en sønn som gjør det bra på banen i Sør-Korea og nylig ble kåret til landets nest beste internasjonale signering i 2018.

Mix følger også med på hvordan Manchester City gjør det – selv om han befinner seg på andre siden av jordkloden.

«Mix har ofte tatt større sjanser og utfordringer enn mange, det er nok hans måte å oppleve verden på, fordi han tror balanse ved timing og risiko er hans greie. Og så er det nok morsomt å "disprove" alle som tror målene bestandig settes for høyt og for langt unna. Husk, han satt stort sett på benken til han var langt, langt oppe i barneårene, omtrent da de fleste slutter å drømme, da startet han, og hverken han eller jeg tror lite på at drømmer ikke kan realiseres» , skriver Paal Diskerud.