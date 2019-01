ØNSKET: Stian Semb Aasmundsen har tiltrukket seg interesse fra Mjøndalen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

Mjøndalen med to bud på KBK-profil

FOTBALL 2019-01-11T09:29:41Z

Stian Semb Aasmundsen er ønsket av Mjøndalen. Bruntrøyene har lagt inn to bud på Kristiansunds midtbanespiller. Begge er avslått.

Publisert: 11.01.19 10:29

– Jeg kan bekrefte det du vet. Situasjonen stemmer, forteller sportssjef i Mjøndalen Kenneth Karlsen til VG.

Semb Aasmundsen var glitrende for Kristiansund forrige sesong. Etter å ha kommet fra svenske Jönköping og skrevet en toårskontrakt med KBK, leverte midtbanespilleren 11 målpoeng på 27 kamper.

Det bidrar til at nordmøringene ikke ønsker å slippe ham.

– Veldig interessant

Semb Aasmundsen er samtidig beundret i Nedre Eiker. Karlsen forteller at Mjøndalen har et sterkt ønske om å hente 29-åringen tilbake til klubben han var i fra 2013 til 2015.

– Vi vil svært gjerne ha ham. Vi syns Stian Aasmundsen er en veldig interessant spiller. Vi har vært på jakt etter ham i alle år, får jeg si. Vi hadde han her en periode, og vi liker han veldig godt.

– Har dere fått et motkrav fra Kristiansund?

– Nei. Vi har fått to bud avslått. Per nå har det ikke latt seg gjøre, men vi vil alltid være interessert i en tilgjengelig Stian Aasmundsen. Det kan være ting forandrer seg, men per nå virker det ikke mulig å få til, sier Karlsen.

Aasmundsen utelukker ikke Mjøndalen

Aasmundsen selv forteller at han har fått beskjed om at Kristiansund ikke ønsker å la ham gå. Samtidig er han ærlig på at han kan tenke seg å ikle seg den brune Mjøndalen-drakten igjen.

Den hardtarbeidende midtbanespilleren opplyser at det blant annet er på grunn av måten han ble behandlet på av trener Vegard Hansen og sportssjef Karlsen sist han var i klubben.

– Jeg vil aldri utelukke Mjøndalen. Det skyldes tilliten de tidligere har vist meg. Jeg trives samtidig godt i Kristiansund. Det er en fin klubb med fine folk. Men Østlandet lokker jo alltid, forteller Semb Aasmundsen til VG.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Kristiansund i forbindelse med denne saken.

Det skjer også ting på trenersiden i Eliteserien. Se Eirik Horneland bli presentert som Rosenborg-sjef her: