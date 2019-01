VAR PÅ LAG: Isabell Herlovsen (t.v.) og Ada Hegerberg fotografert i forbindelse med VM i Canada for fire år siden. Nå kan begge bli tilskuere under sommerens mesterskap. Foto: Jostein Magnussen

Eksperter spår Norge-trøbbel uten Herlovsen

Ekspertene spår trøbbel for Norge dersom også Isabell Herlovsen blir VM-tilskuer i likhet med Ada Hegerberg.

Publisert: 10.01.19 17:38 Oppdatert: 10.01.19 18:08

– Vi blir svekket, fastslår NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Umiddelbart er det ingen der til å fylle plassen dersom Herlovsen må bli hjemme. Skulle det skje vil det være et tap. Vi snakker tross alt om en rutinert spiller som har vært i flere mesterskap, og som har levert på et høyt nivå i nesten 15 år. Norge er ikke en så stor fotballnasjon at vi bare kan erstatte de beste spillerne med nye. Det blir ikke bedre av at Ada Hegerberg ikke vil spille for Norge.

Carl-Erik Torp tror imidlertid at konflikten mellom Vålerenga og Herlovsen får en løsning.

– Det vil overraske meg veldig hvis det ikke løser seg for en spiller som er 30 år, topp motivert og som ønsker å bidra på landslaget. I et VM er vi avhengig av å ha med de beste. Når den aller beste ikke vil være med da må man komme til en løsning. Det er ingen som kommer godt ut av en slik konflikt, mener Torp.

Solveig Gulbrandsen, landslagsveteranen med 183 landskamper og nøyaktig like mange landslagsmål som Herlovsen (55), mener det fort kan bli «tynt» på topp hvis også «Isa» ikke blir å se i Frankrike.

– Det vil være synd hvis to av våre beste spisser ikke er aktuelle. Det er to for mye, mener TV 2-eksperten.

– Utfordringen til norsk kvinnefotball er at det er for få å ta av. Det er for få på et høyt, internasjonalt nivå. Dersom Herlovsen må bli hjemme så er det fortsatt god tid til å gjøre endringer og finne den riktige konstellasjonen. Jeg har spilt med mange landslag som ikke har hatt «stjernespisser», og det kan gå bra for det, sier Gulbrandsen og spiller inn Elise Thorsnes som en mulig joker.

– Har god tid

– Nå får vi se om hun blir spiss i LSK og får en skadefri start på sesongen. Så bør man kanskje flytte Guro Reiten inn i en 10´er-rolle, og velger man å endre på formasjonen så er det god tid til det. Da må du bare bestemme deg for hvordan man skal fremstå og se ut som lag, sier Solveig Gulbrandsen.

Hun håper Isabell Herlovsens konflikt med Vålerenga blir løst.

– Det vil være synd hvis en så god spiller må gi seg før hun må.

Dette sier Isabell Herlovsen om konflikten med arbeidsgiver Vålerenga: