KLAR: Eirik Horneland. Foto: Mattis Sandblad

Kilder til VG: Rosenborg betaler drøyt tre millioner for trener-duoen

FOTBALL 2019-01-08T06:20:09Z

Rosenborgs styreleder, Ivar Koteng, var en lettet mann tirsdag morgen: Trener-jakten er ferdig, Eirik Horneland (43) blir klubbens nye hovedtrener, med Karl Oscar Emberland som assistent.

Publisert: 08.01.19 07:20 Oppdatert: 08.01.19 07:35

– Det var ingen bra dag mandag. Men så kom FK Haugesund tilbake med et bedre tilbud til oss sent mandag kveld. Og nå er vi veldig fornøyde. Endelig kan vi se fremover. De trenerne som skal lede oss, de er på plass i Rosenborg, sier Ivar Koteng til VG.

Etter det VG vet må Rosenborg betale rundt tre millioner kroner for at FK Haugesund skal slippe sin trenerduo - nå. Det ble kompromisset, etter at partene sto langt fra hverandre mandag.

– Det blir feil av meg å kommentere summer. Men de modererte seg - og vi kom med et høyere bud, sier Koteng.

I utgangspunktet var RBKs tilbud på 1,3 millioner, mens FK Haugesund forlangte mer enn seks millioner, som VG skrev mandag. Nå endte partene omtrent midt imellom - som ofte skjer i forhandlinger.

Trolig er Horneland og Emberland på plass i Trondheim enten tirsdag eller senest onsdag.

Rosenborg har lenge jaktet på trener, etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken 19. juli i fjor. 172 dager senere er altså erstatteren klar - Eirik Horneland.

– Det har tatt tid. Men vi skulle bruke tid også, sier Ivar Koteng. Han føler seg trygg på at Rosenborg har funnet rett mann, og nå er han i hvert fall ferdig med trenerjakten.

Torsdag 3. januar kunngjorde Rosenborg at FK Haugesunds Eirik Horneland blir ny RBK-trener.

Haugesund (FKH) reagerte på at beskjeden kom før klubbene var enige om overgangen.

Striden sto om Hornelands kontrakt med Haugesund.

I september skrev han under en ny kontrakt med FKH, med én måneds oppsigelsestid.

FKH derimot, mener at de har terminert (avsluttet) kontrakten som ble underskrevet i september, og at det er Hornelands forrige kontrakt, som varer til 30. november 2019, som er gjeldende.

Den kontrakten skal ikke ha noen avtaler om oppsigelsestid, og FKH mener at Rosenborg dermed må betale en sum for å løse ham fra den.

Mandag 7. januar kunngjorde Haugesund at klubbene var kommet til enighet. Horneland løslates fra sin kontrakt med FKH med umiddelbar virkning.

– Deilig å ha det overstått. La oss ta resten i morgen. Må få summet meg litt, skriver Eirik Horneland i en SMS til Adresseavisen ved midnatt mandag.

Overfor VG utdyper FKH-leder Leiv Helge Kaldheim.

– Vi har jobbet med dette i hele dag, og har kommet frem til en løsning helt på tampen av kvelden. Eirik og Karl Oskar er fristilt av kontraktene og kan tre inn i sine nye posisjoner umiddelbart.

For Ivar Koteng er én ting ute av verden. Det som gjenstår nå er en mulig rettssak. Motstander: Tidligere trener Kåre Ingebrigtsen.