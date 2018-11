Marerittuke for Start - tapte mot Sandefjord

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord–Start 4–1) Start kunne sikret seg mot direkte nedrykk med seier over tabelljumbo Sandefjord, men leverte en prestasjon som ifølge en sjokkert trener Kjetil Rekdal er det dårligste siden han tok over klubben.

– Du kan godt si det var gule drakter ute på banen her i dag, men personene inni dem var ikke tilstede. Og når du ikke møter opp, da er du sjanseløs.

Kjetil Rekdal var etter eget utsagn «sjokkert» over det han fikk se av laget sitt mot Sandefjord. Hjemmelaget tok ledelsen etter bare åtte minutter ved Stian Ringstad, og tross en corner-utligning ved Damion Lowe midtveis i omgangen, virket sørlendingene like rystet som den jamaicanske midtstopperen ble etter sin hodesmell før pause.

Sandefjord puttet 2–1 bare tre minutter etter utligningen, 3–1 på overtid av første omgang, og 4–1 på overtid av den andre.

– Det virket som om spillerne trodde de kunne komme hit og hente tre poeng uten å gjøre noe som helst. Slik er det ikke, Sandefjord er kanskje på bunn, men har ikke spilt som et bunnlag i det siste. Og det er spillerne blitt advart mot. Men når det blir slik, er det like mye mitt ansvar. Vi må nøste i hvorfor det skjedde. For spiller vi som dette i våre to siste kamper (mot Rosenborg og Haugesund), taper vi fem/seks-null, sier Rekdal som så mer undrende enn sint eller skuffet ut i pressesonen etter kampen.

– Jeg er rett og slitt litt målløs. For dette så jeg ikke komme.

Kaptein skammet seg

Etter en oppløftende høst, var det nemlig ikke slik denne uka skulle bli for Start. Men først ga de fra seg en ledelse hjemme mot Molde , så tapte de på overtid i cupsemifinalen mot Rosenborg, og mot Sandefjord - kampen som ble prioritert over cupsemifinalen der Rekdal hvilte flere av sine antatt beste spillere - gikk det aller meste skeis.

Sandefjord som bare er tynn teori unna førstedivisjon 2019, ville mest og spilte best. Start som med seier ville sikret seg mot direkte nedrykk, og tatt et langt steg også unna kvalik, var ikke i nærheten.

– Sandefjord har vel sju–åtte sjanser og kunne scoret mer. Det eneste vi fikk til var en dødball. Noe slo tydelig feil i dag, og nå jeg nøste i hva det var, sier Rekdal, og får støtte av sin kaptein Erlend Segberg og Herolind Shala.

– I dag skammer vi oss hele gjengen, sier Segberg.

– Det er bare å beklage til fansen som hadde tatt turen opp hit. Vi var ikke gode nok, sier Shala.

– Synd sesongen ikke er lenger

4–1 til Sandefjord er samme resultat som da lagene møttes i andre serierunde. Siden slet begge lenge, før de ble bedre igjen - men for Sandefjord er det nok litt for sent.

Men de avslutter i hvert fall med stil:

1–0 var en nydelig bredside-volley fra Stian Ringstad etter en presis pasning i bakrom fra Emil Palsson. 2–1 kom etter en helspansk kombinasjon signert Pau Morer og Rufo. Start-forsvaret halvklarerte et innlegg, Morer headet ballen tilbake igjen og Rufo stakk inn bak forsvaret og satte den i hjørnet.

Ved 3–1 serverte Morer er frispark på hodet til Lars Grorud, og 4–1 avsluttet Morer selv fra kort hold.

– Det er synd sesongen ikke er lenger. Dessverre har vi det ikke i egne hender, men vi får følge med på de andre lagene litt til, og se hvor lenge det er mulig, sier trener Martí Cifuéntes.