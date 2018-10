Club Brugge-trener Ivan Leko må i avhør hos påtalemyndigheten i forbindelse med mistanker om kampfiksing og juks med spilleroverganger i belgisk fotball. Foto: AP Photo / Francisco Seco / NTB scanpix.

Stopper kamper i Belgia etter 57 razziaer i kampfiksingsaken

2018-10-12

Club Brügge-treneren Ivan Leko måtte tilbringe natten i fengsel før han skal i avhør. Til nå har belgisk politi siktet fem personer etter 57 razziaer på grunn av mistanken om svindel i belgisk fotball.

Nils Christian Mangelrød

NTB

Publisert: 12.10.18 06:46

Fire personer skal til nå være siktet for å tilhøre et en kriminell organisasjon, mens en femte person ble siktet for hvitvasking av penger, ifølge The Guardian . Den omfattende kampfiksingssaken vokser og nå meldes det at kampene på det nest øverste nivået i Belgia stoppes i helgen. Avisen skriver at det er snakk om at den omfattende kampfiksingsaken skal dreie seg om forrige sesongs nedrykksstrid i belgisk fotball.

Kampene på øverste nivå har uansett en pause denne helgen på grunn av landskamper, der Belgia møter Sveits fredag.

Den økonomiske svindelsaken har sitt utgangspunkt rundt to agenter, Mogi Bayat og Dejan Veljkovic, som har hatt kontrakter med mange av de fremste klubbene inkludert Anderlecht, Club Brügge og Standard Liege. Anklagene skal dreie seg blant annet om skatteunndragelse og ulovlig personlig berikelse.

Stjernespiller ikke overrasket

Ivan Leko, treneren til de belgiske mesterne Club Brugge, som skal være venn av Veljkovic ble satt fri torsdag etter å ha måttet tilbringe natten i fengsel og skal gjennom avhør, ifølge hans advokat.

To dommere som også er nevnt i påtalemyndighetens rapport om kampfiksing har blitt midlertidig suspendert. Det skal ha vært razzia hos hele ni belgiske klubber, i tillegg til hjemmene til seks klubbansatte, fire agenter og to dommere. 44 av razziaene i saken fant sted i Belgia, mens de andre aksjonene fant sted i Frankrike, Luxembourg, Kypros, Montenegro, Serbia og Makedonia.

Stjernespilleren Vincent Kompany har uttalt seg i etterkant av at etterforskningen ble kjent. Han er ikke overrasket fordi han mener utviklingen i overgangsmarkedet og fotballindustrien har vært preget av hemmelighold.

– Det jeg ikke forstår er at det internasjonalt ennå ikke har blitt helt transparent, sa Kompany til kanalen VTM.

22 mistenkte

Brügge-trener Leko er en av 22 som er mistenkt og brakt til avhør i saken, ifølge påtalemyndighetene i Belgia.

Statsdvokaten som har ansvaret i saken har også sendt ut arrestordre på to utenlandske mistenke, opplyste en talsmann hos den belgiske statsadvokten torsdag.

I Belgia slo politiet til mot flere av landets største fotballklubber. Blant de pågrepne personene er tidligere Anderlecht-styreleder Herman Van Holsbeeck, nåværende Brugge-trener Ivan Leko og fotballdommerne Bart Vertenten og Sebastien Delferiere, ifølge avisen Le Soir.

Påtalemyndigheten opplyser at listen over mistenkte i tillegg omfatter styremedlemmer i klubber, dommere, en tidligere advokat, et regnskapsfirma, gullsmedforretninger, trenere, journalister og mulige samarbeidspartnere.

Ifølge avisen De Standaard er Bayat hovedmålet for politioperasjonen sammen med en annen agent og klubber de har gjort forretninger med.