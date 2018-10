MELDER SEG KLAR: Lars Lagerbäck er i tvil, men Sander Berge melder seg selv klar til lørdagens viktige møte med Slovenia i Nations League. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck i tvil, men Berge sier: – Kampen er ikke i fare

Sander Berges tap på kunstgresset i Sarpsborg kostet. 20-åringen var for sliten til å trene torsdag. Lars Lagerbäck er i tvil om han kan spille mot Slovenia lørdag. Det er ikke Berge selv.

Publisert: 11.10.18 15:51

– Vi tok en beslutning om at jeg skulle ta det med ro i dag, men kampen er ikke i fare for min del, sier Sander Berge til VG. Han er tvert imot innstilt å bidra mer -særlig offensivt – til en helt nødvendig norsk seier i Nation League.

– Han er helt enkelt trøtt, sier Lagerbäck. Berge har spilt seks kamper på 22 dager.

– Vi får bedømme hvor sliten han er, forklarer landslagssjefen og gir uttrykk for tvil rundt «Sanders fysiske form».

Midtbanespilleren kommer rett fra Genks 5–1 over Sigurd Rosteds Gent. Det førte Berge & co. til topps i den belgiske ligaen. Men formen var nærmere bunn på onsdagens trening. Derfor ruslet han en tur og tøyde litt på hotellet i stedet for å trene på Ullevaal torsdag formiddag.

– Jeg kjente at jeg har spilt og reist mye og kanskje ikke fått den restutisjonen jeg hadde trengt. Det har blitt en stor belastning, forklarer han.

Det er ingen tvil om Genks 3–1-tap for Sarpsborg sist torsdag kostet krefter. Kunstgresset virket ikke positivt.

– Det var en annerledes belastning. Det gikk greit da jeg spilte kampen, men det kom mer i dagene etterpå. Men jeg spilte jo kamp igjen søndag, poengterer han.

– Det tar på. Jeg har trent mandag, tirsdag og onsdag. I dag var det riktig å ta det med ro, forklarer han.

Berge forsikrer at slitenheten ikke kan settes i forbindelse med lårskaden som kostet han mange måneders pause sist sesong.

– Jeg gjort en grundig og god jobb med det medisinske teamet over lang tid. Så det er ingen slike problemer, sier han og påpeker at han ikke har hatt noe «smårusk» med skader denne sesongen. Asker-gutten mener derimot skadeperioden gjorde han mer robust til å takle to kamper i uken over lang tid.

– Jeg ble uten tvil sterkere i løpet av skadeperioden. Den var viktig for de neste 10–15 årene av min karriere. Jeg har bygd et vesentlig bedre grunnlag, sier han.

– Jeg rehabiliterte selvsagt skaden, men fokuserte også på at jeg ikke skal bli skadet igjen. Ved å styrke lårmuskulaturen, bedre bevegelighet og fleksibilitet. Kondisjon, styrke ellers i kroppen. Alt er bedre nå enn før, forklarer han.

Og hvis Sander Berge spiller lørdag skal han gjøre det samme på banen. Forbedre bevegelighet og fleksibilitet i midtbanerollen. Lars Lagerbäck ønsker uten tvil mer med i angrepsspillet.

– En kul utfordring. Jeg må ta meg mer til rette og ikke overlate alt til lagkameratene, sier Berge.

– Det er rom for å gjøre enda mer offensivt, gå på skudd og være mer toneangivende.

– Og det har du krefter til på lørdag?

– Det har jeg, vet du.

PS! Genk er en klubbene som er innblandet i korrupsjonsskandalen i belgisk fotball. Sander Berge har fått med seg at det er en stor sak, men har ellers ikke så mye å si om det pågående dramaet.