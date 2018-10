KAPTEIN: Aaron Ramsey var Arsenals kaptein i torsdagens Europa League-kamp mot Sporting. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Full forvirring rundt Arsenal-stjerne: – Noe skjedde. Jeg vet ikke hva

FOTBALL 2018-10-28T06:55:43Z

Aaron Ramsey (27) forstår ikke hvorfor Arsenal trakk tilbake kontraktstilbudet. Nå er fremtiden hans i det blå.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Rolf Brown

Publisert: 28.10.18 07:55

Waliserens kontrakt utløper ved sesongslutt, og etter at partene var i lovende forhandlinger om en forlengelse, skal Arsenal nylig ha trukket tilbudet tilbake .

Nå forteller en forvirret Ramsey at han ikke har fått noen forklaring på hvorfor.

– Akkurat nå er det ikke noen kontrakt på bordet, så for øyeblikket er det ingenting for meg å vurdere. Vi vet alle at kontrakten ble tatt av bordet. Jeg vet ikke helt hvorfor, for bare noen uker tidligere var vi mer eller mindre enige og jeg var klar til å signere, sier Arsenal-profilen ifølge Daily Mail .

Her sjokkerer Arsenal-manageren journalistene:

Tottenham-overgang uaktuelt

– Noe skjedde. Jeg vet ikke hva, men kontrakten er ikke lenger der. Forhåpentligvis kan noen komme og fortelle meg hvorfor. Jeg aksepterer det hvis det er en grunn til det, men for øyeblikket har jeg ikke fått noe svar, sier Ramsey.

Han etterlyser en forklaring fra klubben.

– Jeg ønsker meg litt klarhet, ja. Men jeg konsentrerer meg bare om fotball. Når tidspunktet er riktig finner vi trolig ut av det, men det har ikke skjedd ennå, sier Ramsey.

Han har blitt koblet til klubber som Manchester United, Chelsea og Juventus, men avslører at det er én klubb han i hvert fall ikke kommer til å signere for: «Jeg ville aldri dratt til Tottenham», sa mannen som hadde kapteinsbindet rundt armen da Arsenal slo Sporting 1–0 i Europa League torsdag kveld.

