SEVEN-ELEVEN: Joshua King (til venstre) og Mohamed Elyounoussi (til høyre) blir viktige spillere for Norge mot Bulgaria tirsdag kveld. Derfor må vi håpe at skadene slipper taket. Foto: Bjørn S. Delebekk

Den viktigste kampen på tre år

FOTBALL 2018-10-15T17:54:30Z

ULLEVAAL/STORO (VG) Det mangler én måned på tre år siden Norge spilte en viktigere landskamp for herrer enn den som spilles på Ullevaal stadion tirsdag kveld.

Publisert: 15.10.18 19:54

Den gangen, i november 2015, tok Per-Mathias Høgmo med seg landslagstroppen til Ungarn, for å spille om billetter til fotball-EM.

Han bommet på taktikken og på lagoppstillingen. Og Norge klarte aldri å benytte seg av muligheten som lå der – ved den best mulige trekningen.

Alvor først i kamp 17

Høgmo fikk 10 kamper til på å revansjere seg for det mislykkede oppdraget i Budapest, men etter en katastrofal åpning på den neste kvaliken, ble han erstattet av Lars Lagerbäck .

I sin 17. landskamp er det blitt alvor for Lagerbäck. Endelig, vil jeg si. Mot Bulgaria på Ullevaal tirsdag kveld er det være eller ikke være i Nations League. Muligheten til gruppeseier faller klokken rundt klokken halv elleve.

Og det med en gjeng spillere, der de fleste også var med i skjebnekampen mot Ungarn. Ni av dem som startet 15. november 2015 er i dagens tropp, kun to spillere som har sagt nei til landslagsspill, Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred, er borte. Ytterligere fire fra benken den gangen er også med nå.

King var ikke med

En som ikke var med den gangen, og det var kontroversielt, var Joshua King. Han hadde det ikke helt bra den gangen, og det hadde han heller ikke på hotellet mandag ettermiddag: King sliter med en vond ankel. Kan han ikke spille, så er Norge svekket, det er det ingen tvil om.

Ved hans side på Thon-hotellet i Nydalen/Storo i Oslo står den andre som fort kan bli avgjørende tirsdag kveld: Mohamed Elyounoussi. Også han sliter med en skade, men «Moi» sier han skal spille.

Lars Lagerbäck har fått sving på Norge det siste året. Han brukte et år på å prøve seg frem. Han var klar på at han måtte ha ned antall baklengsmål, helst ned til 0,5 mål pr. kamp – i hvert fall til 0,75.

Det må vi si at svensken har klart. På sine 11 siste kamper, har Lagerbäcks Norge sluppet inn syv mål. Da er vi nede i 0,64 baklengs pr. kamp – en slags mellomting mellom håp og realitet hos Lagerbäck. I tillegg hindrer Norge motstanderne sjanse-skaping i større grad enn tidligere. 2,7 sjanser mot Norge skapes det i snitt (10 siste kamper).

Ubeseiret på Ullevaal

Alt dette er veldig bra. Lagerbäck har fått sving på Norge, seks seire på syv kamper i 2018, seks strake på Ullevaal – og ubeseiret der siden han overtok etter Per-Mathias Høgmo. 6–2–0 har Lagerbäck. Per-Mathias Høgmo fant aldri ut av Ullevaal. Han endte med 6–5–6, en meget svak hjemmestatistikk.

Men det er det offensive som er litt bekymringsfullt. Norge har kun scoret fire mål på de 20 siste skapte sjansene. Det er under snittet for hva som skal til for å lykkes internasjonalt. Og det er her King og «Moi» kommer inn. Jeg tror Lagerbäck er avhengig av at disse to skal lykkes med å åpne Bulgaria, for at Norge skal lede gruppen før de to siste kampene.

Drible – eller sentre?

Det er King og «Moi» som er de spillerne som kan gjøre det lille ekstra. Derfor passer det ekstremt dårlig at begge er skadeplaget – de også. 11 av Norges 27 siste scoringer (41 prosent) har kommet fra enten King eller Moi. Vi så det mot Slovenia: Det blir farlig når Moi utfordrer. Vi venter på skuddet, vi venter på at Moi skal bli Norges Christian Eriksen eller Emil Forsberg, han som har det lille ekstra.

King må bli flinkere i valgene, finne bedre ut av når han skal drible og når han skal slippe ballen tidligere – og komme seg i bedre posisjon. For det er lite som mangler, og Lars Lagerbäck trenger nok litt magi fra en eller begge mot Bulgaria.

Det står mye på spill: Med seier får Norge overtaket, og bør vinne gruppen. Uten seier blir det tungt, spesielt fordi innbyrdes oppgjør trumfer målforskjell i denne turneringen.

Seier i kveld, og gruppeseier totalt, fører til to gode ting: Opprykk til nivå to i Nations League ved neste anledning – og en mulighet til å ta snarveien til EM ved semi- og finaler i Nations League.