PSG sorterte spillere etter hudfarge

Paris Saint-Germain drev fra 2013 til 2018 med talentspeiding og rekruttering basert på hudfarge. Avsløringen får den franske landslagslegenden Lilian Thuram (46) til å se rødt.

– Det dere viser meg og forteller meg, er ekstremt alvorlig. Talentspeidere ser et barn spille og ser kun på hudfargen deres … Se for dere det motsatte tilfellet: Jeg er leder i en klubb og velger å slutte å hente hvite spillere, og det kommer ut i pressen. Jeg ville jo blitt offentlig henrettet.

Det sier verdensmesteren fra 1998, som etter fotballkarrieren har engasjert seg i kampen mot rasisme, om detaljene som kommer frem om PSGs talentspeider-politikk.

Interne dokumenter viser at den franske storklubben, fra 2013 og frem til denne våren, ba speiderne sine vurdere interessante spillere ikke bare basert på ferdigheter og potensial, men også ut fra hudfargen deres.

Det kommer frem i materiale fra Football Leaks: Den tyske avisen Der Spiegel har mottatt over 70 millioner dokumenter fra internasjonal toppfotball. Disse er delt videre med 14 partnere i nettverket European Investigative Collaborations (EIC), blant annet VG – samt franske Mediapart.fr, som har stått for analysearbeidet i denne saken.

Talentspeiderne ble bedt om å kategorisere etnisiteten til unge spillere de vurderte. Dette spilte senere inn når klubben skulle avgjøre om de ønsket å signere en aktuell spiller, ettersom de hadde et uttrykt ønske om å begrense antallet fargede spillere i akademiet.

– Burde stått «hvit»

Håndteringen av én spesiell spiller skapte sterke reaksjoner internt i klubben i mars 2014.

17 år gamle Yann Gboho er i dag profesjonell spiller i Rennes og blant de mest lovende på Frankrikes U18-landslag, men for fire år siden var han blant de unge talentene PSG vurderte å signere til akademiet sitt. Han spilte for FC Rouen og var ønsket av klubber i hele landet.

I et skjema utarbeidet av Serge Fournier, PSGs erfarne speider i Normandie-regionen, ble ferdigheter som «teknikken», «farten» og «målteften» til den «intelligente pasningsspilleren» Gboho understreket. Fournier ga spilleren karakteren «2+».

– Det er den beste karakteren bortsett fra «1». Men man gir bare «1» til spillere som Kylian Mbappé. Jeg har aldri gitt noen «1» i hele min karriere, forteller 73 år gamle Fournier.

Gboho ble med andre ord vurdert som et nokså unikt talent. Men det var ikke bare ferdighetene hans som skulle spille inn i PSGs vurdering. Vurderingsskjemaet, som ble brukt av alle klubbens speidere, inneholdt også en del som het «opprinnelse», der ett av fire alternativer skulle krysses av: «Fransk», «nordafrikansk», «vestindisk» eller «svart, Afrika».

På spørsmål om ikke betegnelsen «fransk» kunne fremstå upassende, svarer Fournier – som regner med at han har fylt ut «over 700» slike skjemaer – etter noen sekunders betenkningstid:

– Jo, det burde stått «hvit». Særlig ettersom alle spillerne vi anbefalte, var franske. PSG ville ikke at vi skulle rekruttere spillere som var født i Afrika, for man er aldri sikker på om fødselsdatoen deres stemmer.

Gboho falt under kategorien «svart, Afrika».

«Behov for balanse når det gjelder mangfold»

Et internt referat fra et møte i PSG viser hvordan den da 13 år gamle spillerens etnisitet bidro til at han til slutt ikke ble hentet av klubben. Møtet fant sted den 24. mars 2014 og besto av syv personer, inkludert Marc Westerloppe, mannen som året før hadde overtatt ansvaret for klubbens talentspeiding i hele Frankrike utenom Paris og omegn:

«Spørsmål om U13-midtbanespilleren til Rouen, Geboho (sic), utmerket profil som Marc Westerloppe nøler med å ta en avgjørelse om», står det i referatet, som PSG ikke bestrider at er ekte.

«Marc Westerloppe: Vi skal ikke ta denne diskusjonen om igjen, ønsker ikke å fremstå som den stygge andungen. Det er et problem med retningen klubben ønsker å ta, det er behov for balanse når det gjelder mangfold, for mange vestindiske og afrikanske spillere i Paris.

Saad Ichalalène (trener for et av klubbens ungdomslag): Hva slags mangfold snakker vi om, etnisk? Kulturelt? Religiøst? Sosialt? Med sistnevnte er det ikke noe problem.

Bertrand Reuzeau (ansvarlig for akademiet): Man må finne den beste profilen for toppnivået, intet mer.

Marc Westerloppe: Når det har blitt åpnet for rekruttering nasjonalt (i hele Frankrike, ikke bare rundt Paris), så er det synd å finne igjen de samme profilene som allerede er i Paris og omegn, det er en forespørsel fra ledelsen.

Pierre Reynaud (ansvarlig for rekruttering av unge spillere i Île-de-France): Dette må ikke være et spørsmål om etnisitet, men om talent.»

En siste setning avslutter det skriftlige referatet: «Deretter følger en opphetet debatt….»

Fikk fortsette

Interne e-poster som nå blir kjent gjennom Football Leaks, viser at det ble rapportert om sterke reaksjoner og stor bekymring blant flere ansatte i PSG som følge av Westerloppes uttalelse.

Spesielt ettersom han hadde uttrykt at det var ledelsen som sto bak ønsket om å begrense rekrutteringen av enkelte etnisiteter.

Men til tross for stor intern uro og det at klubbens juridiske rådgivere ville gi Westerloppe sparken, besluttet PSG – etter en intern gransking – å frikjenne ham uten en advarsel.

Dokumenter som VG har sett viser at også PSGs daværende sportsdirektør, Olivier Létang, ifølge HR-direktør Céline Peltier, hadde uttalt seg på lignende vis som Westerloppe om indeksering av spilleres etnisitet. Derfor skal PSG-ledelsen ha fryktet at Westerloppe, dersom han fikk sparken, ville gi uttrykk for at beskjeden om å vurdere spillere basert på etnisitet, kom fra ledelsen i klubben.

Interne e-poster viser også hvordan det ble gitt tydelig uttrykk for at ansatte ville bli straffet dersom de lekket informasjon om saken til pressen.

Da han ble konfrontert med innholdet i det nevnte referatet, valgte Westerloppe først å svare med at det var falskt. Problemet er at selv ikke PSG benektet at det var ekte. Dermed endte Westerloppe, som nå jobber i Rennes, opp med å svare at «denne saken angår PSG».

Til tross for at Westerloppe, som innførte vurderingsskjemaene der unge spilleres etnisitet måtte krysses av, forlot klubben i januar, viser det seg at skjemaene fortsatt var i bruk på våren i 2018.

Undersøkelser viser PSGs talentspeider-avdeling i Frankrike utenfor Paris og omegn kun rekrutterte én mørkhudet spiller fra 2013 til 2018. Hvor mange unge spillere som, i likhet med Yann Gboho, ikke fikk et tilbud fra PSG på grunn av etnisitet, er ikke kjent.

– Det er surrealistisk, sier Lilian Thuram.

– At folk innad i PSG har gjort dette i flere år, helt til i 2018, er galskap, sier den tidligere landslagskapteinen.

Etter å ha blitt konfrontert med innholdet i denne saken av medienettverket European Investigative Collaborations (EIC), nølte PSG i flere uker før de valgte å svare. Klubben sendte ikke administrerende direktør Jean-Claude Blanc, som håndterte saken internt, men Malek Boutih, en tidligere Partie Socialiste-politiker med fortid som president i den ikke-statlige, antirasistiske organisasjonen SOS Racisme.

Boutih forteller at han i 15 år har jobbet med rasisme i PSG Foundation. På vegne av PSG bekrefter han at det har foregått en policy om etnisk indeksering. Men han hevder at dette har skjedd i hemmelighet, og at klubbledelsen ikke kjente til praksisen. Ifølge Boutih ble ledelsen i PSG først gjort oppmerksom på saken etter å ha mottatt spørsmål om det fra EIC.

– Ærlig talt, dette kom som et stort sjokk på dem. Det er som at noen har dolket dem i ryggen. Det er et ekte problem, men det er ikke deres ansvar. Det har ikke vært noe ønske om å innføre omertà (taushetsplikt i korsikansk mafia). Jean-Claude Blanc visste ikke om speiderskjemaene, sier Boutih.

Hva så med Westerloppes uttalelser om at instruksene kom fra ledelsen? «Det er en måte å skjule på» , svarer Boutih, som hevder at «ingen bekreftet uttalelsene» på den tiden. « Jean-Claude Blanc spurte, alle holdt munn», sier han.