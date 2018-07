Rodgers slår tilbake mot kritikken: Ikke et dataspill

Publisert: 25.07.18 13:26

FOTBALL 2018-07-25T11:26:55Z

Skadeproblemer og suspensjoner gir Brendan Rodgers hodebry før møtet med Rosenborg. Men Celtic-sjefen mener folk har et urealistisk bilde av overgangsmarkedet.

– Fotball fungerer ikke slik i den virkelige verdenen, sier Rodgers ifølge Daily Record .

Jozo Simunovic er suspendert, mens Dedryck Boyata og Mikael Lustig nyter late dager på stranden etter VM-spill for henholdsvis Belgia og Sverige.

Stjerneskuddet Moussa Dembele er skadet igjen. Når Leigh Griffiths i tillegg er i starten av opptreningen og et stykke unna kampform, er Celtic nok en gang uten sine fremste offensive kort.

– Folk forventer at man skal ha 10 midtstoppere. Det går kanskje i et dataspill, men det fungerer ikke sånn, forklarer Rodgers om bredden i troppen.

De siste årene har avstanden fra Celtic og opp til de beste lagene i Europa tilsynelatende bare blitt større.

I fjor kvalifiserte de seg riktignok til gruppespillet i Champions League, men der fikk skottene virkelig passet sitt påskrevet, blant annet med 0–5 og 1–7 hjemme og borte mot PSG.

– Vi kan ikke gjøre det. Klubben fungerer på en spesiell måte, svarer Rodgers til dem som mener Celtic må handle stort for å hevde seg.

Nå er Rosenborg andre hinder på veien mot et nytt Champions League-gruppespill, etter at skottene hadde få problemer med å slå ut armenske Aleshkert.

Den tidligere Liverpool-manageren har fått med seg kaoset som har foregått i Trondheim de siste ukene.

– Det kan gå begge veier, kan det ikke? Det kan motivere spillerne og gjøre at de blir sterkere sammen. Eller så er det en negative forstyrrelse, sier nordiren, før han på sedvanlig vis greier ut om at Celtic kun kan konsentrere seg om seg selv.

