ARGUMENTER FOR GULLSTRID: Ole Gunnar Solskjær (i sort) sammen med nysigneringene Leke James (til venstre) og Magnus Wolff Eikrem etter E-cupkampen mot Laci. Bak Erling Braut Håland, som også kan fullføre høsten som Molde-spiller. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Eikrem er hjemme i Molde for godt: – Sikker på at vi kommer til å vinne igjen

Publisert: 12.08.18 13:52

FOTBALL 2018-08-12T11:52:32Z

MOLDE (VG) Et tilbud fra et stjernelag i Major League Soccer fikk ikke Magnus Wolff Eikrem til å ombestemme seg, der han satt på flyplassen i Seattle med billett til Årø. Nå ser 28-åringen seg selv ved fotballkarrierens endestasjon.

Det gjør han i hvert fall klart overfor VG før søndagens toppmatch mellom Molde og serieleder Brann. På spørsmål om han er hjemme for godt, er svaret ganske enkelt «ja».

– Det er her jeg skal bo, dama mi er fra Fræna. Så nå er jeg innstilt på at jeg er tilbake og at vi skal vinne ting, sier Magnus Wolff Eikrem , som faktisk også har bodd hjemme hos mamma og pappa (tidligere Molde-spiller Knut Hallvard Eikrem) etter overgangen fra Seattle Sounders.

Ber om tid

Men han overtar egen leilighet neste uke, og etter Molde-returen har han også rukket fire matcher, tre i Europa og én i Eliteserien – og er blitt byttet inn eller ut i samtlige.

– Jeg tror den generelle oppfatningen er at «nå kommer han hjem og nå blir det seriegull». Det kommer til å ta tid, jeg har vært veldig mye småskadet siste ett og halvt år. Og Eliteserien er ganske bra. Det er ikke bare komme inn og være best, påpeker midtbanespilleren.

– Men jeg er sikker på at i løpet av de fire og et halvt årene kommer vil til å vinne noe igjen, erklærer Wolff Eikrem, som fylte 28 år denne uken og altså har signert ut 2022-sesongen.

Ga beskjed

Egentlig hadde han en avtale med MLS-klubben Seattle Sounders ut 2018, med opsjon på ytterligere to år, og en grunnlønn på rundt 550.000 dollar, ifølge klubbens tall. Da han scoret mot DC United 10. juni, var han sikker på at han var på vei inn på laget, men så fortsatte innhoppene på noen minutter her og der.

– Da tenkte jeg at jeg går inn (på sjefens kontor) og sier at jeg må spille fotball og at jeg har lyst hjem. Så tok det et par uker, det var greit for dem og vi ble enige om å løse kontrakten, sier Wolff Eikrem.

Men de amerikanske reglene er slik at han kontrakten er med ligaen, ikke klubbene. Det vil si at alle MLS-lagene får anledning til å signere ham mot at de matcher lønnen. Wolff Eikrem opplyser at to klubber var på banen, men vil ikke navngi dem – og kaller en for «helt uaktuell», den andre «bra».

Etter det VG forstår var Colorado den ene (og uaktuelle), fjorårets trippelmester Toronto den andre, normalt ett av ligaens beste lag. Men det ble altså aldri noe av.

– Jeg var egentlig ganske bestemt på at jeg ville hjem, sier Wolff Eikrem.

Gjenforening

Sist han og Ole Gunnar Solskjær var hjemme sammen i Molde, ble det to strake seriemesterskap . Kanskje kan de melde seg på i år, men det krever trolig tre poeng mot Brann søndag, Solskjær innrømmer iallfall at de ikke har råd til å tape den kampen om de skal delta i gullstriden, og vi glemmer ikke at de også er poenget bak Haugesund før denne runden.

Men Molde har flekset i overgangsvinduet (Eikrem, Pawel Cibicki og Leke James inn – og Salzburg-aktuelle Erling Braut Håland kan bli ), de har fordelen i at de møter samtlige av de nåværende topp seks-lagene hjemme på Aker stadion.

Og at de – minus det målløse Europa-oppgjøret mot Hibernian torsdag – har scoret voldsomt de siste kampene: 25 på de ni siste totalt, 14 i de fire foregående Eliteserierundene.

– Enkelte ganger løsner, det flyter på. Det har vært positivitet i spillergruppa, klubben og blant supporterne. Erling har vært god, Chima har hatt mange assists, vi har mange kreative spillere, og alle indreløperne, Aursnes, Etzaz (Hussain) og Eirik Hestad er målfarlige. Og med Magnus får vi mange, mange målpoeng, spår Ole Gunnar Solskjær.

Kan få spesialrollen

Han har justert kursen noe siden han og Eikrem kombinerte i hjemfylket sist; den gangen var Solskjærs Molde mer preget av ballbesittelse og flere pasninger, det meste bygd rundt Magnus Wolff Eikrem.

Ingen i Eliteserien hadde eksempelvis flere ballberøringer per spilte minutt enn Manchester United-produktet i hans forrige hele sesong i Norge, men årets Solskjær-utgave har vært mer fysikk, direktefotball og 4-3-3.

– Magnus er en boksåpner, en målpoenggjører og et forbilde for alle i byen, klubben og nærområdet. Sånn sett er det veldig viktig å hente ham tilbake, og han er den beste pasningsspilleren med norsk pass. Men det gjør ikke noe med spillestilen vår, insisterer Solskjær.

Men han åpner for at han «snur V’en» på midtbanen og plasserer Wolff Eikrem i en slags 10’errolle. Han skal iallfall ligge sentralt i banen etter å ha vært mye kantspiller både i Malmö og USA. Dessuten er Solskjær er klar på at de fortsetter med Babacarr Sarr på midtbanen denne høsten – der målet er å tette tabellforspranget til Rosenborg (seks poeng) og Brann (åtte poeng). Søndag er første mulighet.

– Jeg ser fortsatt de to – Brann og Rosenborg – som kandidatene til gull. Så skal vi se om vi klarer å henge med når det begynner å nærme seg, vurderer Ole Gunnar Solskjær.